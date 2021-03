Real-Ultimatum für Ramos - Alaba als Druckmittel?

Carlos Aragn Cisneros via www.i

David Alaba vom FC Bayern könnte Sergio Ramos bei Real Madrid beerben

Im Poker um eine Vertragsverlängerung hat der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid seinem Kapitän und Abwehrchef Sergio Ramos offenbar ein Ultimatum gestellt. Eine Rolle soll auch David Alaba vom FC Bayern spielen.

Wie die vereinsnahe Sportzeitung "Marca" am Samstag berichtete, bieten die Königlichen dem 34-jährigen Ramos für ein weiteres Jahr zehn Millionen Euro netto. Die Offerte gelte bis zum 31. März, danach werde sie unwiderruflich zurückgezogen, heißt es.

Ramos, der seit 2005 im Verein ist und mit Real unter anderem viermal die Champions League gewann, soll einen Zweijahresvertrag mit einem Salär von 15 Millionen Euro netto per annum fordern - offensichtlich deutlich zu viel für die finanziell wegen der Corona-Krise angeschlagenen Madrider.

FC Bayern: David Alaba als Druckmittel für Real Madrid?

Ein Druckmittel des Vereins dürfte David Alaba sein. Der Abwehrchef verlässt Champions-League-Titelverteidiger FC Bayern München zum Saisonende ablösefrei.

Der Wechsel des Österreichers zu Real ist noch nicht offiziell, gilt aber als sehr wahrscheinlich. Alaba könnte Ramos bei Real beerben, sollte der die vorliegende Offerte nicht akzeptieren.

Brisant: Ramos war zuletzt in spanischen Medien auch mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht worden. An den Gerüchten sei aber "nichts dran", erklärte Bayerns designierter Vorstandschef Oliver Kahn gegenüber "Sky".