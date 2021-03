Scholl sieht Matthäus als Bundestrainer

unknown

Lothar Matthäus (r.) ist für Mehmet Scholl eine echte Alternative zu Joachim Löw

Jürgen Klopp? Aber klar! Hansi Flick? Natürlich! Bei der Frage nach einem möglichen Nachfolger für Bundestrainer Joachim Löw fallen die Namen des Liverpool-Coaches und des Trainers vom FC Bayern eigentlich immer. So auch bei Mehmet Scholl, der Ex-Nationalspieler überrascht allerdings zudem mit einem ganz anderen Vorschlag: Lothar Matthäus!

"Mir fallen im Prinzip drei ein – und der eine ist vielleicht ungewöhnlich. Kloppo ist nicht ungewöhnlich, das wäre eigentlich der Wunschkandidat. Dann Hansi Flick. Und Lothar Matthäus", erklärte Scholl im Rahmen seiner "Bild"-Show "Jetzt kommt Scholl".

Warum ausgerechnet der Rekordspieler des DFB-Teams, der als Fußballer zwar reihenweise Glanzlichter setzte, im Trainerbusiness allerdings eher weniger zu überzeugen wusste, der richtige Mann für den Posten sein könnte, begründete Scholl auch.

"Lothar kann man immer anhören im Fernsehen. Und er hat immer recht mit dem, was er sagt", so Scholl. "Und er ist ein großartiger Trainer, was ich von seinen ehemaligen Spielern gehört habe. Der Mann hat 150 Länderspiele. Der weiß alles über Fußball."

Das sagt Matthäus zum Scholl-Vorschlag

Am Sonntag reagierte Matthäus gegenüber "Bild" auf die lobenden Worte: "Mehmet hat Ahnung, er ist ein echter Fachmann. Und einem Fachmann wie ihm würde ich nicht widersprechen."

Ein echtes Interesse hat Matthäus allerdings nicht. "Natürlich interessiere ich mich für den Fußball und die Nationalmannschaft, aber ich bin mit meinem Leben zufrieden. Das schließe ich aus", ergänzte der 59-Jährige im TV-Talk "Sky90".

Der Vertrag von Joachim Löw beim DFB endet nach der Winter-WM 2022 in Katar. Sollte die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2021 allerdings erneut schlecht abschneiden, dürfte der Druck auf Löw schon früher extrem werden.

Zuletzt geriet der Bundestrainer in die Kritik, da er für viele Experten unverständlich die Rio-Weltmeister Mats Hummels, Jérôme Boateng und Thomas Müller nicht mehr nominierte. Eine Entscheidung, der sehr schlechte Auftritte der Nationalmannschaft folgten - und die inzwischen bröckelt.