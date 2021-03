Schlägt Frankfurt bei Schnäppchen Younes zu?

Revierfoto via www.imago-images.de

Eintracht Frankfurt will Amin Younes offenbar fest verpflichten

Amin Younes ist noch bis 2022 vom SSC Neapel an Eintracht Frankfurt verliehen. Doch die SGE will den Mittelfeldspieler offenbar vorzeitig fest unter Vertrag nehmen.

Wie "Sky" berichtet, will die Eintracht Younes bereits im Sommer dauerhaft verpflichten. Grund für das Vorpreschen der Hessen sei die niedrige Kaufoption für den 27-Jährigen. Diese soll zwischen zwei und drei Millionen Euro liegen. Younes wäre also ein echtes Schnäppchen.

Bei Napoli steht der fünffache Nationalspieler eigentlich noch bis 2023 unter Vertrag. Bei den Italienern konnte sich Younes aber nie wirklich durchsetzen. Nur 27 Mal stand er in zwei Jahren für den Serie-A-Klub auf dem Platz. Im Sommer 2020 zog er die Reißleine und wechselte auf Leihbasis nach Frankfurt.

Dort blüht er seit Dezember auf. "Ich bin nach Frankfurt gekommen, um wieder Spaß am Fußball zu haben. Momentan würde ich schon sagen, dass ich in einer sehr guten Form bin und gefühlt auch in der besten bisher in meiner Karriere", sagte der gebürtige Düsseldorfer selbstbewusst.

Für die Eintracht erzielte Younes in diesem Jahr bereits vier Treffer und bereitete drei weitere Tore vor. Mit seinen starken Leistungen hat sich der 1,68 Meter kleine Dribbler zurück in den Fokus der Nationalmannschaft gespielt.

Löw stellt Younes DFB-Rückkehr in Aussicht

Der 27-Jährige sei "wirklich wieder sehr im Kommen, er ist absolut ein Thema für uns, ob für die EM oder schon im März", sagte Bundestrainer Joachim Löw im "kicker".

Younes sei "ein Spieler, der etwas Besonderes hat, der mit seiner Spielweise eine ganze Abwehr aufreißen und den Unterschied ausmachen kann", betonte der 61-Jährige.

Zuletzt hatte sich auch Younes selbst Hoffnungen auf eine Rückkehr in die DFB-Auswahl gemacht. "Das wäre für mich nach wie vor etwas Großartiges. Das war immer ein Traum, für Deutschland zu spielen", sagte er bei "Sky Sport News".