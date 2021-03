Medien: Weiterer Coronafall beim FC Bayern

foto2press/Oliver Baumgart via www.imago-images.de

Beim FC Bayern II soll ein Corona-Fall aufgetreten sein

In den Reihen des FC Bayern München hat es angeblich einen weiteren Corona-Fall gegeben. Das berichtete "sportschau.de" am Mittwochabend.

Betroffen ist demnach ein Spieler des FC Bayern München II, der aktuell in der 3. Liga an den Start geht. "Eine Sprecherin des Münchner Gesundheitsreferates bestätigte gegenüber sportschau.de den positiven Fall und erklärte, dass wie üblich umfassend ermittelt werde, im privaten und beruflichen Umfeld des Spielers", heißt es in dem Bericht.

Der Corona-Fall soll im Vorfeld der Liga-Partie des FC Bayern II gegen den SV Wehen Wiesbaden am 07. März aufgetreten sein. Diesen Umstand bestätigte die Sprecherin des Gesundheitsreferates ebenfalls. Die Partie soll unter Aufkagen stattgefunden haben. Um welche Auflagen es sich handelte, wurde jedoch nicht veröffentlicht.

Auf Nachfrage von "sportschau.de" kommentierte der deutsche Rekordmeister den Bericht nicht.

In den letzten Monaten wurde der Profikader des FC Bayern mehrfach von positiven Corona-Tests ausgebremst. Nachdem Thomas Müller und Benjamin Pavard im Februar betroffen waren, verschärften die Münchner die Corona-Auflagen im Verein nochmals. Zuvor waren bereits Javi Martínez, Leon Goretzka im Jahr 2021 positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

"Es kann keiner voraussehen oder voraussagen, ob da noch irgendwas kommt oder ob es bei dem bleibt. Das wäre super, weil wir wollen, dass wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Das ist auch für die Mannschaft und alle drumherum keine schöne Situation", erklärte Hansi Flick, der Coach des Bundesliga-Teams, damals.

Infolge des vermehrten Auftretens der Fälle geriet der FC Bayern zeitweise in die Kritik. Der Fußball-Rekordmeister, Champions-League-Sieger und Klub-Weltmeister gebe ein "ganz schlechtes Bild" ab, erklärte die Leiterin des Gesundheitsreferats der bayerischen Landeshauptstadt, Sabine Zurek, Ende Februar gegenüber der WDR-Sendung "Sport inside".