BVB-Aufstieg "scheiße"? Watzke wehrt sich

Thomas Pakusch via www.imago-images.de

Laut Hans-Joachim Watzke soll die U23 des BVB in die 3. Liga aufsteigen

Borussia Dortmund forciert mit seiner Zweitvertretung den Aufstieg in die 3. Liga. Das sorgt bei Rot-Weiß Oberhausens Präsident Hajo Sommers für böses Blut. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wehrt sich gegen die Kritik.

Im "WAZ"-Gespräch bekräftigte der BVB-Boss, dass die U23 in der kommenden Saison unbedingt in der 3. Liga spielen möchte. Sommers' Kritik daran konterte Watze: "Wir von Borussia Dortmund haben an den Problemen von Rot-Weiß Oberhausen wahrscheinlich den geringsten Anteil. Unsere zweite Mannschaft benötigt Spielpraxis." Wenn der Aufstieg für den BVB klappen würde, "wäre es gut", legte Watzke nach.

Dortmunds Amateure gastieren im Spitzenspiel der Regionalliga West am Mittwochabend (19:30 Uhr) als Spitzenreiter bei Rot-Weiss Essen. Die Gastgeber haben vor dem direkten Duell bei einem Spiel weniger vier Punkte Rückstand. Sollte der BVB die Partie für sich entscheiden, könnte dies im Aufstiegskampf bereits die Vorentscheidung sein - auch, wenn die Aufgrund der Corona-Pandemie aufgestockte Regionalliga nach diesem Duell noch 13 weitere Spieltage austrägt.

BVB und FC Bayern gemeinsam in der 3. Liga?

Die momentan einzige zweite Mannschaft eines Profiklubs in der 3. Liga ist dem FC Bayern zugehörig und wurde in der Vorsaison sogar Meister.

Dass der BVB nun nachziehen könnte, stört RWO-Präsident Sommers. "Es täte mir leid, wenn die Zweitvertretung eines Bundesligisten in die 3. Liga aufsteigen würde und ein Traditionsverein auf der Strecke bleiben müsste. Das fände ich scheiße", erklärte der extrovertierte Klub-Chef.

Laut dem Oberhausener Präsidenten gehören U23-Teams nicht in den Spielbetrieb. "Die bringen kein Geld, da sie in der Regel keine Zuschauer mitbringen", zürnte Sommers, der anfügte, dass Zweitvertretungen wirtschaftliche Vorteile hätten und jederzeit personell "von oben" nachlegen könnten.