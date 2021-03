Bericht: Bayern-Flirt auf der Shortlist von Klopp

Gonzales Photo/Tommaso Fimiano via www.imago-image

Alessandro Bastoni (l.) soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Nach 27 Spieltagen der Serie A grüßt Inter Mailand mit 65 Punkten von der Tabellenspitze, der Vorsprung auf den zweitplatzierten AC Mailand beträgt bereits neun Punkte. Einer der Stars, die für den Höhenflug der Nerazzurri sorgen, soll nun das Interesse des FC Bayern München geweckt haben. Allerdings erhält der Rekordmeister wohl Konkurrenz aus der Premier League.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll Kontakt zur Entourage von Innenverteidiger Alessandro Bastoni geknüpft haben. Das berichtet das Portal "FcInterNews.it". Über eine simple Anfrage sollen die Bemühungen allerdings noch nicht hinausgekommen sein.

Im Sommer kehren mit Jérôme Boateng und David Alaba gleich zwei Stammkräfte der Abwehrmitte der Säbener Straße den Rücken. Die Verträge beider Stars enden nach der Saison, Alaba kündigte seinen Abschied bereits an, ein Verbleib von Boateng wird zumindest als sehr unwahrscheinlich angesehen. Bastoni könnte die vermeintliche Lücke füllen.

Laut "Gazzetta dello Sport" ist allerdings auch der FC Liverpool am Abwehrmann interessiert. Demnach steht Bastoni auf der Shortlist von Trainer Jürgen Klopp.

Der kriselnde englische Meister muss derzeit auf die verletzten Virgil van Dijk und Joe Gomez verzichten. Aufgrund dessen dürften die Reds nach mehr Tiefe für die Innenverteidigung Ausschau halten.

Eine große Hürde dürfte für beide Klubs jedoch die zu erwartende Ablöseforderung der Mailänder sein. Bastoni steht noch bis Ende Juni 2023 in der Modestadt unter Vertrag, gehört mit 21 Jahre bereits zu den absoluten Leistungsträgern und gehört seit November 2020 regelmäßig zum Kader der italienischen Nationalmannschaft. Ein Schnäppchen wird der Youngster somit kaum werden.

Beziehung zum Berater spricht für einen Wechsel zum FC Bayern

Zudem soll Bastoni einen Verbleib in Mailand ohnehin bevorzugen. Beide Parteien sollen sich sogar bereits angenähert haben. Ein neuer Kontrakt würde Bastoni wohl rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr sowie weitere Bonuszahlungen einbringen.

Für einen Deal mit den Münchnern spricht laut "FcInterNews.it" hingegen das gute Verhältnis des FC Bayern zu Bastoni-Berater Tullio Tinti, der einst den Wechsel von Luca Toni in die bayerische Landeshauptstadt eingestielt hat.

Auch die finanziell angespannte Situation bei Inter könnte dem Bundesligisten in die Karten spielen. Weiterhin wird angeführt, dass Salihamidzic einen Linksfuß für die Defensiv-Zentrale sucht, Bastoni erfüllt diese Anforderung.

Allerdings kündigte Oliver Kahn im Gespräch mit dem "kicker" unlängst an, dass man auch beim FC Bayern angesichts der Corona-Pandemie die Ausgaben sehr genau im Blick behalten werde. Der FC Bayern lebe längst nicht mehr "in einem Fußball-Schlaraffenland, wo Milch und Honig unbegrenzt fließen", so Kahn, der im kommenden Jahr die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandschef antritt.

Zuletzt hieße es, dass der FC Bayern in der Innenverteidigung mit Lucas Hernández, Neuzugang Dayot Upamecano, Niklas Süle und Talent Tanguy Ninazou plant. Diese Tatsache könnte wiederum die Chancen des FC Liverpool erhöhen.