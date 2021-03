FC Liverpool ohne Kauf-Pflicht für Schalke-Leihgabe Kabak

motivio via www.imago-images.de

Ozan Kabak ist vom FC Schalke an den FC Liverpool ausgeliehen

Schlechte Nachrichten für den FC Schalke. Der FC Liverpool steht angeblich kurz vor einer Verpflichtung von Leipzigs Abwehr-Ass Ibrahima Konaté. Damit wird ein fester Transfer vom derzeit ausgeliehenen Ozan Kabak immer unwahrscheinlicher. Heißt: Die Königsblauen brauchen einen neuen Abnehmer.

Ob der FC Liverpool den derzeit vom FC Schalke ausgeliehenen Ozan Kabak im Sommer fest verpflichten will, steht noch lange nicht fest. Sicher ist einem Bericht der "WAZ" zufolge, dass die Reds den Abwehrspieler keinesfalls verpflichten müssen. Eine Kauf-Pflicht, die etwa bei einer bestimmten Zahl von Einsätzen greift, ist demnach nicht Teil des Leihvertrags.

Eben jene Pflicht machte sich der FC Schalke in der laufenden Saison bei Weston McKennie zunutze. Der US-Amerikaner wechselte im August 2020 zu Juventus Turin und musste vom italienischen Rekordmeister nach einer vertraglich festgelegten Zahl von Einsätzen von der Alten Dame fest verpflichtet werden. Ein Vertragspassus, der dem FC Schalke immerhin 18,5 Millionen Euro in die Kasse spülte.

Kehrt Kabak zum FC Schalke 04 zurück?

Da der FC Liverpool im Gegensatz zu Juve nicht zu einem Kauf verpflichtet ist, müssen die Schalker aktuell eher mit einer Rückkehr Kabaks rechnen. Zumal Jürgen Klopp und Co. englischen Medienberichten zufolge kurz vor einer Einigung mit Leipzigs Ibrahima Konaté stehen. Dass die Reds neben Konaté (Ablöse ca. 40 Mio. Euro) noch einen weiteren Abwehrspieler für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag verpflichten, ist nahezu ausgeschlossen.

Große Sorgen müssen sich die Königsblauen aber offenbar trotzdem nicht machen. In den vergangenen Wochen wurde Kabak bereits mit einigen anderen Klubs in Verbindung gebracht. Sowohl Crystal Palace als auch Newcastle United sollen an einer Verpflichtung des türkischen Nationalspielers interessiert sein.