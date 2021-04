Serdar schließt Verbleib beim FC Schalke nicht aus

Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Suat Serdar steht beim FC Schalke noch bis 2022 unter Vertrag

Bislang galt Suat Serdar als einer der lukrativsten Verkaufskandidaten beim designierten Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04. Doch der 24-Jährige selbst hat mit den Königsblauen offenbar noch nicht endgültig abgeschlossen.

Am Sonntag hatte der Mittelfeldmann seine Farben zum erst zweiten Saisonsieg 2020/2021 geschossen. Sein frühes Tor gegen den FC Augsburg machte letztlich den Unterschied.

Als Serdar im Anschluss im "Sky"-Interview auf seine Zukunftspläne angesprochen wurde, hielt er sich zunächst alle Optionen offen.

"Man weiß nie, was im Sommer passiert. Ich schaue jetzt von Spiel zu Spiel und dann muss man sehen. Auf jeden Fall habe ich noch einen Vertrag", betonte der viermalige deutsche Nationalspieler.

Tatsächlich ist sein Arbeitspapier auf Schalke allerdings nur noch bis 2022 gültig. Folglich wäre in diesem Sommer - unabhängig von der Ligazugehörigkeit - die letzte Chance für den Verein, für den spielstarken Allrounder noch eine angemessene Ablöse zu erzielen. Anzeichen für eine Verlängerung gibt es nicht.

Da S04 nach dem Abstieg dringend frisches Geld für den Kader-Umbau benötigt und obendrein Top-Gehälter einsparen muss, dürfte Serdar wohl zum Verkauf stehen. Konkretes Interesse anderer Klubs ist bislang jedoch nicht bekannt.

Enttäuschende Saison beim FC Schalke

Der Deutsch-Türke war 2018 für elf Millionen Euro von seinem Ausbildungsverein Mainz 05 zum FC Schalke gewechselt. Dort stieg er zum Leistungsträger und Nationalspieler auf.

In der laufenden Horror-Saison der Knappen fand indes auch Serdar seinen Rhythmus nicht. Nach einer Oberschenkelverletzung im September benötigte er Monate, um wieder in Fahrt zu kommen. Der Siegtreffer am Sonntag war sein erster in dieser Spielzeit.

Insgesamt lief Serdar bisher 80 Mal für Schalke 04 auf. Dabei sammelte der 24-Jährige elf Tore und fünf Vorlagen.