Valdez wird Spielerberater und hofft auf Hilfe vom BVB

Nelson Valdez spielte in der Bundesliga für den BVB, Werder Bremen und Eintracht Frankfurt

Als Mittelstürmer ging Nelson Valdez in der Bundesliga einst für Werder Bremen, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund auf Torejagd. Nun will sich der Paraguayer in Europa als Spielerberater einen Namen machen. Hilfe beim Einstieg in die neue Tätigkeit erhofft er sich auch von einem BVB-Funktionär.

"Ich bin noch neu im Geschäft, will mich auch anderen ehemaligen Weggefährten wie Simon Rolfes, Sebastian Kehl oder Klaus Allofs vorstellen und mir Tipps holen", erklärte der 37-Jährige seine Pläne gegen über der "Bild".

Nach vier Jahren in seiner paraguayischen Heimat zum Ausklang der aktiven Karriere verlegte der 38-fache Bundesligatorschütze seinen Lebensmittelpunkt Anfang des Jahres zurück nach Bremen, wo ihm damals der Durchbruch als Fußballer gelang.

Aufgrund dieser Verbindung waren die Hanseaten auch sein erster Ansprechpartner für die künftige Lebensplanung: "Ich habe schon mit Frank Baumann gesprochen. Werder liegt mir immer noch sehr am Herzen. Ich will helfen und ihnen interessante Spieler als erstes vorschlagen. Ich habe schon Namen im Kopf", erläuterte Valdez.

Mit einigen Tendenzen in seiner neuen Zunft hadert er allerdings etwas: "Ich will nicht der typische Berater sein und nur verkaufen, sondern auch entgegenkommen und zum Beispiel nach Stürmern suchen, wenn Baumi mich fragen sollte."

Valdez: Für BVB-Wechsel damals "noch nicht ganz bereit"

Bei Werder gelang dem Rechtsfuß mit dem Doublesieg 2004 der größte Erfolg seiner Laufbahn. Im Nachhinein bereut es der 76-malige Nationalspieler, die Hansestadt 2006 für einen Wechsel nach Dortmund verlassen zu haben.

"Vielleicht war ich noch nicht ganz bereit, die großen Erwartungen dort zu erfüllen. Ich hatte beim BVB aber trotzdem eine ganz tolle Zeit. Vielleicht hätte ich vorher aber noch ein bisschen mehr wachsen sollen in Bremen", so Valdez.

Am Wochenende treffen die beiden Bundesligaklubs, bei denen Valdez am längsten spielte, im direkten Duell aufeinander. Valdez hält dabei eher zu den Grünweißen und hofft auf einen Sieg für die Kohfeldt-Elf.

"Beide brauchen die Punkte. Aber Bremen noch etwas nötiger. Nordmazedonien hat gegen Deutschland gewonnen. Wieso soll Werder nicht in Dortmund siegen? Fußball ist nicht immer logisch", gibt er sich optimistisch.