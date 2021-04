Fliegen City, Chelsea und Real aus der Champions League?

Adam Davy via www.imago-images.de

Manchester City und der FC Chelsea gründen die Superliga

Mit Real Madrid, Manchester City und dem FC Chelsea stehen gleich drei Super-League-Rebellen im Halbfinale der Champions League. Die Pläne der zwölf Initiatoren könnte drastische Konsequenzen für die noch laufende Saison haben.

Der dänische Fußball-Verbandspräsident Jesper Möller, gleichzeitig Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees, glaubt an einen Ausschluss der Super-League-Rebellen aus den laufenden Europapokal-Wettbewerben.

"Diese Klubs gehen raus. Ich rechne damit, dass das schon am Freitag passiert. Dann werden wir sehen, wie wir die Champions League beenden", sagte Möller der Rundfunkanstalt in Dänemark "DR". Für Freitag ist eine außerordentliche Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees angesetzt.

Ob zu solch einem drastischen Schritt eine Möglichkeit bestehe, sei unklar, werde derzeit aber rechtlich geklärt, hatte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin am Montag in Montreux gesagt.

Im Champions-League-Halbfinale (Paris St. Germain gegen Manchester City, Real Madrid gegen FC Chelsea) Ende April bzw. Anfang Mai ist PSG der einzige Klub, der nicht zu jenen zwölf Vereinen gehört, die eine UEFA-unabhängige Superliga gründen wollen.

Rücken der FC Bayern und der BVB sogar nach?

In der Europa League stehen überdies Manchester United (gegen AS Rom) und der FC Arsenal (gegen den FC Villarreal) unter den letzten Vier. Beide wollen sich ebenfalls lossagen. Wie mit den Halbfinals verfahren würde, ist offen. Titelverteidiger Bayern München war im Champions-League-Viertelfinale an PSG gescheitert, Borussia Dortmund an ManCity.

Geht es nach "Bild" seien nun zwei Szenarien denkbar, sollten die Klubs tatsächlich aus dem laufenden Wettbewerb verbannt werden: Einerseits könnte PSG zum Sieger der diesjährigen Ausgabe der Champions League ernannt werden - ohne ein weiteres Spiel absolvieren zu müssen. Dem Boulevardblatt zufolge ist dies jedoch eine eher unwahrscheinliche Variante, da die UEFA somit jede Menge TV-Gelder verliert.

Andererseits könnten die unterlegenen Klubs aus dem Viertelfinale nachrücken. Somit hätten der FC Bayern, Borussia Dortmund oder der FC Porto wieder eine Chance auf den Titel in der Champions League.