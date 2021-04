Zum letzten Mal Revierderby? BVB II empfängt S04 II

Revierfoto via www.imago-images.de

Im Hinspiel setzte sich der BVB II klar mit 5:1 auf Schalke durch

Nach der 0:1-Niederlage am Dienstagabend bei Arminia Bielefeld ist der vierte Bundesliga-Abstieg des FC Schalke 04 besiegelt. Damit ist klar, dass das Ruhrgebiet für mindestens ein Jahr auf seine größte Fußball-Attraktion wird verzichten müssen: Das Revierderby zwischen S04 und Borussia Dortmund.

Kurios: Auch die Zweitvertretungen beider Klubs könnten am Samstagnachmittag (ab 14:00 Uhr) vorerst zum letzten Mal aufeinander treffen. Der BVB II schickt sich in der viertklassigen Regionalliga an, den Wiederaufstieg in die 3. Liga klarzumachen. Die Schwarz-Gelben grüßen sechs Spieltage vor Schluss mit neun Punkten Vorsprung vor dem ersten Verfolger Rot-Weiss Essen von der Tabellenspitze, wenngleich RWE eine Partie weniger absolviert hat.

Schalkes Zweite Mannschaft rangiert aktuell auf Tabellenplatz zehn und reist somit als klarer Außenseiter zum kleinen Revierderby nach Dortmund-Brackel. Das Hinrundenduell ging mit einem 5:1-Kantersieg bereits klar an die Dortmunder. Ansgar Knauff, der mittlerweile einen festen Platz im Profi-Kader unter Cheftrainer Edin Terzic hat, trug sich damals in die Torschützenliste ein. Auch Steffen Tigges stand beim deutlichen Auswärtssieg des BVB II mit auf dem Rasen.

Nach den vielen Skandal-Nachrichten rund um den Bundesliga-Abstieg der Profi-Mannschaft will S04-Coach Torsten Fröhling mit seiner U23 zumindest für ein paar kleine positive Schlagzeilen in Gelsenkirchen sorgen: "Im Hinspiel haben wir gegen Borussia Dortmund klar verloren – das darf nicht wieder passieren. Dortmund ist eine absolute Spitzenmannschaft, die ihr Spiel konzentriert durchzieht. Die Mannschaft tritt wie eine erfahrene Herrenmannschaft auf, die auch mal dreckig spielt und ein Duell in letzter Sekunde gewinnt. Das wird eine interessante Aufgabe für uns. Ein Derby ist immer etwas Besonderes. Wir haben uns definitiv vorgenommen, Dortmund zu ärgern", so der Ex-Coach von 1860 München auf der Schalker Vereinshomepage.

Die favorisierten Dortmunder selbst wollen den angeschlagenen Revierrivalen im vermeintlich letzten Aufeinandertreffen unbedingt erneut bezwingen. "Wir wollen das Derby gewinnen, das ist doch klar", meinte BVB-II-Stürmer Alaa Bakir im Vorfeld auf der Dortmunder Vereinsseite.

Das womöglich vorerst letzte Revierderby im Seniorenbereich soll ein wichtiger Baustein auf dem Dortmunder Weg zurück in die 3. Liga werden. Dortmunds U23 hat bisher von 34 Spielen nur ein einziges verloren. Konkurrent Rot-Weiss Essen tritt übrigens zeitgleich zu Hause gegen den VfB Homberg an.