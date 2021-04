BVB verspielt 3:0 im Regionalliga-Derby gegen Schalke

Thomas Bielefeld via www.imago-images.de

Tobias Raschl erzielte das 2:0 für den BVB

Nachdem der Abstieg des FC Schalke 04 aus der 1. Fußball-Bundesliga nicht mehr abzuwenden ist, muss das Ruhrgebiet zumindest vorübergehend auf das geliebte Ruhrpott-Derby zwischen S04 und dem BVB verzichten. In der Regionalliga West kam es am Samstag derweil zum Aufeinandertreffen der beiden Zweitvertretungen der Erzrivalen - wohl auch zum vorerst letzten Mal.

Der BVB II untermauerte am 37. Spieltag seine klare Favoritenstellung und führte nach nur 35 Minuten bereits deutlich mit 3:0. Dem Torreigen der schwarz-gelben Nachwuchstalente, für die Dominik Wanner (17.), Tobias Raschl (30.) und Albin Thaqi (35.) trafen, folgte dann jedoch Ernüchterung.

Luca Schuler erzielte nach 38 Minuten den Anschluss für Königsblau, Marouane Balouk verkürzte in der 58. Minute weiter und glich letztlich per Elfmeter in der Nachspielzeit aus. Das Hinspiel hatten die Dortmunder noch fulminant mit 5:1 gewonnen.

Besonders bitter dürfte Raschl das Spiel im Gedächtnis bleiben: Der Torschütze des 2:0 touchierte den Ball nach einer Ecke in der Nachspielzeit mit der Hand. Eine Aktion, aus der der Elfer zum späten Ausgleich resultierte.

Mehr dazu: Alle Ergebnisse und Tabellen der Regionalliga West

Tabellarisch kann der BVB das Last-Minute-Remis hingegen wohl durchaus verkraften. Mit nun 35 absolvierten Spielen und 82 Punkten führen die Dortmunder die Tabelle aktuell vor Rot-Weiss Essen an. Die Essener, die am Samstag den VfB Homberg klar mit 4:1 bezwangen, haben 34 Partien und 75 Punkte auf dem Konto.

Der Tabellenerste der Regionalliga West steigt in die 3. Liga auf. Letztmals spielte der Unterbau von Borussia Dortmund in der Spielzeit 2014/15 in der niedrigsten deutschen Profi-Klasse. Damals verpasste man knapp den Klassenerhalt. Der FC Schalke 04 II nahm noch nie an der 3. Liga teil.