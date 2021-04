Tolisso-Abgang vom FC Bayern rückt näher

EIBNER/Marcel Engelbrecht via www.imago-images.de

Zeit für Corentin Tolisso, den FC Bayern zu verlassen?

Als damaliger Rekordtransfer und Hoffnungsträger wurde Corentin Tolisso 2017 vom FC Bayern verpflichtet. Doch durchsetzen konnte sich der Franzose beim deutschen Fußball-Rekordmeister auch nach fast vier Jahren nicht. Im Sommer 2022 läuft Tolissos Vertrag aus. Seine Zukunft könnte in der englischen Premier League liegen.

Zumindest behauptet das der portugiesische Transfer-Experte Pedro Almeida, der West Ham United ein gesteigertes Interesse am 26 Jahre alten Weltmeister von 2018 attestiert.

Die Hammers spielen eine überraschend starke Saison und träumen als Tabellenfünfter sogar von der Champions League.

Allerdings droht den Londonern namhafte Konkurrenz: Auch Juventus Turin gilt als möglicher Abnehmer für Tolisso.

Corentin Tolisso beim FC Bayern ohne Zukunft?

Beim FC Bayern dürften die Verantwortlichen West Hams mit ihrem Ansinnen jedenfalls auf offene Ohren stoßen.

Tolisso, der im Sommer 2017 die damalige Rekordablöse von 41,5 Millionen Euro Ablöse kostete und von FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge als "hochinteressanter Wunschspieler" vorgestellt wurde, gilt seit Längerem als wahrscheinlicher Verkaufskandidat.

Formkrisen - in Kombination und Wechselwirkung mit größeren und kleineren Verletzungen - verhinderten bislang seinen Durchbruch an der Säbener Straße.

FC Bayern: Großes Verletzungspech bei Corentin Tolisso

Auch in der laufenden Spielzeit ereilte den Mittelfeldakteur wieder einmal das Verletzungspech. Aufgrund eines Muskelsehnenrisses musste sich Tolisso im Februar einer Operation unterziehen und fällt seither aus.

Doch selbst fit führte in jüngerer Vergangenheit kein Weg an Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Co. vorbei. Unersetzlich war Tolisso in München nie.

Insgesamt kommt der schussgewaltige Allrounder bislang auf 94 Einsätze für den FC Bayern, in denen er 18 Tore und zwölf Vorlagen sammelte.