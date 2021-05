Offiziell! Steffen Baumgart neuer Coach des 1. FC Köln

Sven Sonntag via www.imago-images.de

Steffen Baumgart wird neuer Trainer des 1. FC Köln

Das Rätselraten um die Frage, wer zur kommenden Saison den Trainerposten beim 1. FC Köln übernimmt, ist endgültig beendet: Steffen Baumgart hat beim Effzeh einen Vertrag bis Ende Juni 2023 unterschrieben. Der 49-Jährige übernimmt das Zepter an der Seitenlinie zur kommenden Saison. Das bestätigten die Rheinländer am Dienstag.

"Es freut uns sehr, dass sich Steffen Baumgart für den 1. FC Köln entschieden hat. Er hat in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit in Paderborn geleistet. Er hat bewiesen, dass er Spieler egal welchen Alters weiterentwickeln und besser machen kann. Damit ist er der richtige Mann für den Weg, den wir in den nächsten Jahren gehen müssen. Dazu ist er ein emotionaler Leader, der sehr gut zum FC passt", wird Kölns Geschäftsführer Horst Heldt zitiert.

🔴⚪ Steffen Baumgart wird mit Beginn der Saison 2021/22 neuer #effzeh-Cheftrainer. Er hat einen ligaunabhängigen Vertrag bis 2023 unterschrieben. — 1. FC Köln (@fckoeln) 11. Mai 2021

Baumgart wechselte im April 2017 zum SC Paderborn, mit dem er herausragende Erfolge feierte: Von der 3. Liga führte er die Ostwestfalen bis in die Bundesliga, aus der man im Sommer 2020 allerdings wieder abstieg.

"Wir wünschen Baumi natürlich alles Gute für seine sportliche Zukunft! ABER - erstmal gibt es noch Punkte, die wir gemeinsam holen wollen", twitterte der SC Paderborn nach Bekanntgabe des Wechsels. Dass Baumgart den Klub verlässt, steht seit Wochen fest.

"Nach mehr als vier Jahren in Paderborn war es für mich jetzt Zeit für eine Veränderung. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FC waren vertrauensvoll und offen", begründete der gebürtige Rostocker seine Entscheidung für den Effzeh. "Ich freue mich auf meine neue Herausforderung in Köln, die ich gemeinsam mit dem gesamten Verein, der Mannschaft und allen Fans ab der nächsten Saison voller Energie angehen werde."

Zuvor wurde Baumgart auch bei Hannover 96 und dem FC Schalke 04 als möglicher neuer Coach gehandelt.