Engländer klopfen an: Cunha will Hertha BSC verlassen

O.Behrendt via www.imago-images.de

Matheus Cunha will Hertha BSC im Sommer angeblich verlassen

Hertha BSC arbeitet seit Monaten daran, den Vertrag mit Matheus Cunha vorzeitig zu verlängern. Einig wurden sich die Parteien bisher nicht, was auch mit dem kolportierten Wechselwunsch des Torjägers zu tun haben könnte.

Matheus Cunha ist in Berlin auch in dieser Saison absoluter Leistungsträger. Sieben Tore und sechs Vorlagen steuerte er allein in der Bundesliga bei.

Laut "Sport Bild" hat mit Leeds United ein Vertreter aus der Premier League sein Interesse hinterlegt. Die erschreckende Nachricht für alle, die es mit den Berlinern halten: Cunha plant offenbar noch in diesem Sommer seinen Abgang.

Arne Friedrich rechnet nicht mit Umbruch bei Hertha BSC

Arne Friedrich lässt sich hinsichtlich der kursierenden Gerüchte nicht aus der Ruhe bringen. "Wir machen uns Gedanken", gab der Hertha-Sportdirektor zu Protokoll. "Ich sehe nicht, dass es einen großen Umbruch nach der Saison braucht. Ich glaube daran, dass wir als Gruppe gestärkt aus der schwierigen Lage hervorgehen können und damit einen langfristigen Effekt für diesen Kader haben und auf einer Basis aufbauen können."

Wie es scheint, sieht sich Cunha aber nicht mehr als Teil dieser Gruppe. Schon im Januar kamen erstmals Wechselgerüchte auf, dem interessierten Atlético Madrid soll der 21-Jährige allerdings eine Absage erteilt haben. Inzwischen scheint sich Cunhas Meinung aber geändert zu haben.

Hertha BSC winkt bei Matheus Cunha hohe Ablöse

Leeds United soll sich dem Bericht zufolge ebenfalls im zurückliegenden Transferfenster nach Cunhas Verfügbarkeit erkundigt haben. Jetzt werde es konkreter, heißt es. Im Falle eines tatsächlichen Abgangs könnten sich die Berliner immerhin mit einer saftigen Ablöse trösten.

Da der im Januar 2020 zwischen Hertha BSC und Cunha geschlossene Arbeitsvertrag noch bis 2024 Gültigkeit besitzt und über eine Ausstiegsklausel bisher nichts bekannt wurde, wäre die Ablöse frei verhandelbar.