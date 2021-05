Upamecano "hatte andere Optionen"

Revierfoto via www.imago-images.de

Dayot Upamecano (l.) und Julian Nagelsmann stehen ab der kommenden Saison beim FC Bayern unter Vertrag

Dayot Upamecano schlüpft ab der kommenden Saison ins Trikot des FC Bayern. Im Werben um seine Dienste hat ihn vor allem die Beharrlichkeit des Rekordmeisters imponiert.

Der Wechsel zum FC Bayern fühle sich für Dayot Upamecano "richtig" an, gab er im Interview mit dem Portal "The Athletic" zu verstehen. Überzeugt haben ihn nicht nur die guten Gespräche mit den Verantwortlichen, sondern auch das jahrelange Beobachten seiner Entwicklung.

"Es gab andere Optionen", sagte Upamecano, "aber sie haben mich lange verfolgt und ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen. Ich glaube, dass es der beste Ort für mich ist, um mich weiter zu entwickeln."

Vor allem Klubs aus der solventen Premier League wie Manchester United, der FC Chelsea und der FC Liverpool sollen in den letzten Monaten bei Upamecanos Management vorstellig geworden sein. Der 22-Jährige besticht bei RB Leipzig mit seinen Verteidigungskünsten und seiner Schnelligkeit. Laut Statistik zählt Upamecano neben Jeremiah St. Juste und Maxence Lacroix zu den schnellsten Innenverteidigern der Bundesliga.

An der Säbener Straße trifft er ab der neuen Saison mit Julian Nagelsmann auf einen alten Bekannten. Dass ihm sein Trainer nach München folgen wird, hat Upamecano nicht erwartet. "Ich hatte keine Ahnung, dass er auch dorthin gehen würde, als ich zugestimmt habe, zu Bayern zu gehen. Es ist lustig, wie sich das entwickelt hat", erklärte der französische Nationalspieler.

Dayot Upamecano und Julian Nagelsmann langfristig beim FC Bayern

Wie der Großteil der Branche vertritt auch Upamecano eine enorm hohe Meinung von dem kommenden Trainer des FC Bayern, der aufgrund seiner Ablöse von bis zu 25 Millionen Euro zum teuersten Übungsleiter der Fußballgeschichte avanciert.

Nagelsmann sei ein "unglaublicher Trainer", schwärmte Upamecano, der ausführte: "Er zeigt dir jeden Tag ein Video, um dir zu helfen, dich zu entwickeln. Er sagt dir nicht nur, was du falsch gemacht hast, sondern gibt dir konkrete Ratschläge, wie du es besser machen kannst. Er bringt dich wirklich auf eine andere Ebene."

In zwei Jahren unter Nagelsmann habe er sich vor allem in seiner Spieleröffnung enorm weiterentwickelt. Außerdem riet ihm der RB-Coach dazu, seine Dribbelkünste verstärkt einzusetzen, um Raum nach vorne zu schaffen. In den kommenden Jahren wird Upamecano wohl noch einiges von Nagelsmann lernen. Beide haben sich langfristig bis 2026 an den FC Bayern gebunden.