"Unglaublich": Terzic verteilt Sonderlob an Bürki

Ralf Ibing

Roman Bürki war beim BVB in der letzten Woche wieder wichtig

Mit einer starken Mannschaftsleistung stürmte Borussia Dortmund am Donnerstag im DFB-Pokalfinale zu einem 4:1-Sieg über RB Leipzig. Ein Sonderlob von BVB-Trainer Edin Terzic gab es nach dem Spiel für Torhüter Roman Bürki.

"Ich kann jetzt komplett da durchgehen: Ich kann Marco [Reus], Jadon [Sancho], Erling [Haaland] loben. Emre [Can], Mo [Dahoud], Manu [Akanji], Mats [Hummels], die waren alle fantastisch. Aber wenn ich noch einen hervorheben darf, dann bitte Roman Bürki", betonte Terzic am Donnerstag kurz nach dem Abpfiff bei "Sky" und verwies auf die Umstände seines Schützlings.

"Er ist in der schwersten Phase seiner Karriere. Was er jetzt in den letzten Monaten seiner Karriere erlebt hat, das ist nicht so leicht", betonte der 38-Jährige.

Bürki hatte seinen Stammplatz im Dortmunder Tor nach einer Schulterverletzung im Februar an Marwin Hitz verloren. Bereits vor seiner Zwangsphase war der Schweizer beim Revierklub nicht unumstritten.

BVB will sich auf der Torhüter-Position wohl neu aufstellen

Da sich allerdings Hitz am vergangenen Samstag im Bundesligaspiel gegen RB Leipzig einen Kapselriss im Knie zuzog, ergab sich für Bürki kurzerhand eine Comeback-Chance. Im Ligaduell mit den Sachsen wie auch im Pokalfinale, wo der 30-Jährige erneut einspringen musste, zeigte Bürki trotz der langen Pause sofort solide Leistungen.

Diese Reaktion habe auch Terzic mächtig imponiert, gab dieser zu: "Er wurde am Samstag wieder von uns gebraucht, er wurde ins kalte Wasser geworfen. Er war sofort für uns da. Wir konnten uns sofort auf ihn verlassen. Und wie er heute die Stabilität ins Spiel gebracht hat, ist unglaublich", schwärmte der Coach.

Trotz der starken Antwort des Schlussmanns auf die Ausbootung wird die Zukunft im Dortmunder Tor voraussichtlich anderen Spielern gehören. Es gilt als wahrscheinlich, dass der BVB im Sommer einen neuen Torhüter verpflichten will. Zuletzt galt insbesondere der Stuttgarter Gregor Kobel als heißer Anwärter auf einen Wechsel ins Ruhrgebiet.