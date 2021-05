TimGroothuis via TEAM2sportphoto

BVB-Kapitän Marco Reus und Edin Terzic haben eine sehr innige Beziehung

Marco Reus sagte seine Teilnahme an der Europameisterschaft in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen ab. Bei Borussia Dortmund erhält er vollste Unterstützung. BVB-Trainer Edin Terzic kann Reus' Entscheidung nachvollziehen.

Angesichts seiner ausgezeichneten Form der letzten Wochen hätte es Marco Reus in diesem Jahr wohl ins Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw geschafft. Endlich ein großes Turnier für den Kapitän von Borussia Dortmund. Doch Reus sagte seine Teilnahme an der Europameisterschaft aus eigenen Stücken ab.

Edin Terzic kann diesen Schritt sehr gut nachvollziehen. "Ich habe ein sehr enges Verhältnis mit ihm", sagte der BVB-Trainer vor dem letzten Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr). "Das ist eine Entscheidung, die hat er komplett allein getroffen. Ich kann sie nachvollziehen, auch wenn es ihm nicht leicht gefallen ist. Er hat sehr gut performt und dann diese Einsicht zu haben, sich auf ein EM-Turnier vorzubereiten - da habe ich allergrößten Respekt vor."

Schelte des BVB-Trainers an die Experten

Die Frage nach seiner Zukunft in Dortmund wollte Terzic einmal mehr nicht beantworten. Er werde sich "nächste Woche" Gedanken machen. Eine Bemerkung an die Expertenkreise ließ sich der Interimstrainer aber nicht nehmen. Es gebe immer noch Experten, die seinen Namen nicht richtig aussprechen. Als Person solle man ihn aus der Gerüchteküche raushalten, meinte Terzic und fügte scherzhaft an: "Lasst mich einfach in Ruhe."

Das Saisonfinale gegen Leverkusen bringt Terzic außerdem ein erfreuliches Wiedersehen mit einem geliebten Weggefährten. "Hannes (Wolf, Leverkusen-Trainer; Anm. d. Red.) und ich kennen uns seit 20 Jahren, wir waren gemeinsam an der Uni, ich bin die ersten Schritte mit ihm als Trainer gemeinsam gegangen. Dafür werde ich ihm immer dankbar sein", berichtete der 38-Jährige. "Wir sind sehr eng und fest befreundet, haben aber zuletzt eher eine kleine Fernbeziehung geführt. Er ist eine der wichtigsten Menschen in meinem Leben und ein herausragender Trainer."

Lukasz Piszczek wird in der BVB-Startelf stehen

Obwohl er sich sonst nicht in seine Pläne zur Startaufstellung schauen lässt, machte Terzic am Donnerstag eine Ausnahme. Lukasz Piszczek, der seinen BVB-Abschied feiern wird, steht sicher in der Startelf. Man habe dafür extra in Mainz die Entscheidung getroffen, ihn nicht einzusetzen. "Piszu wird am Samstag spielen!", so Terzic.

+++ Personelle Situation +++

Es ist nichts aus Mainz dazu gekommen, alles sind soweit fit. Es ist keine große Verletzung dazugekommen. Bei Piszu haben wir die Entscheidung schon in Mainz getroffen, das das Spiel noch zu früh kommt. Ich gebe es aber zu: Piszu wird am Samstag spielen!

+++ Gibt es Abschiedsspiele für Schmelzer und Piszczek? +++

Fligge: Es gibt Planungen für die Spieler, die uns verlassen werden. Was wir genau planen und wie wir das machen und wen wir am Samstag auch konkret verabschieden - ein bisschen überraschen lassen.

+++ Gefühle über die Wolf-Trennung in Leverkusen +++

Natürlich tausche ich mich auch über diese Dinge aus. Das soll aber alles unter uns bleiben. Es fällt mir schwer, das zu bewerten. Ich finde es aber schade. Ich finde, Hannes hat das gut gemacht. Aber er ist auch glücklich, wieder zum DFB zurückzukehren. Er hat es total genossen in den letzten Wochen. Die Aufgabe, die ihm gestellt wurde, hat er absolut gemeistert und Leverkusen noch mal stabilisiert.

+++ Wie lässt sich die Spannung aufrechterhalten? +++

Wir haben zwei Tage freigegeben und haben uns über das Erreichen der Ziele gefreut. Ich habe noch ein Ziel: Gegen Hannes zu gewinnen. Wir wollen die Mannschaft aber nicht nur mit dem Ziel drei Punkte und Platz 3 packen. Wir wollen Piszu einen schönen Abschied bescheren, die Serie weiterführen. In den letzten beiden Tagen haben wir gut trainiert. Wir werden noch mal alles raushauen, um das Spiel zu gewinnen.

+++ Zukunftsentscheidung schon getroffen? +++

Ich hab von Anfang an gesagt, dass ich mich nur auf das Erreichen der Ziele konzentrieren möchte. Ich habe dann für mich entschieden, mich diese Woche darüber zu freuen. Nächste Woche werde ich mir dann Gedanken machen. Es gibt so viele Experten, die sich dazu äußern. Bewertet meine Arbeit als Trainer, Taktik meine Aufstellungen. Es gibt aber Experten, die meinen Namen immer noch nicht richtig aussprechen können. Mich als Person: Lasst mich einfach in Ruhe.

+++ Über DFB-Entscheidung von Marco Reus +++

Ich habe ein sehr enges Verhältnis mit ihm. Das ist eine Entscheidung, die hat er komplett allein getroffen. Ich kann sie nachvollziehen, auch wenn es ihm nicht leicht gefallen ist. Er hat sehr gut performt und dann diese Einsicht zu haben, sich auf ein EM-Turnier vorzubereiten - da habe ich allergrößten Respekt vor.

+++ Rückkehr auf den Co-Trainerposten? +++

Das kann ich mir vorstellen. Diese Rolle (Co-Trainer) habe ich sehr lange ausgeübt.

+++ Konnte Terzic durchatmen nach den erreichten Zielen? +++

Die Stimmung war sehr gut. Aber es braucht ein bisschen Zeit, um das alles zu realisieren. Wir sind aus Mainz zurückgefahren, da saßen wir zwei, drei Stunden nebeneinander. Im Hotel ging es weiter. Man hat dann gesehen, wie froh und glücklich alle waren. Es war eine unglaubliche Woche. Die Tage nach dem DFB-Pokalfinale waren sehr gut, es wurde viel gelacht. Wir haben seit gestern aber auch wieder viel gearbeitet. Wir wollen dieses Spiel als Chance nutzen, um die Serie auszubauen. Dann haben wir noch die unglaubliche Geschichte mit Piszu, der am Samstag sein letztes Spiel hat. Wir wollen auf Sieg spielen und die Saison auf Platz 3 beenden.

+++ Wehmut vor dem letzten Spiel +++

Ich bin sehr glücklich, dass wir unsere Saisonziele erreichen konnten. Wir sind froh, dass wir als Gruppe den Turnaround schaffen konnten.

+++ Gibt es einen gemeinsamen Urlaub? +++

Wir haben das noch nicht final entschieden. Es ist jetzt auch nicht so leicht. Wir werden uns nächste Woche in Verbindung setzen.

+++ Was zeichnet Hannes Wolf aus? +++

Wir kennen uns schon seit fast 20 Jahren. Im Jahr 2010 holte er mich dazu und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Wir werden uns immer eng verbunden. Er gehört für mich zu den wichtigsten Personen in meinem Leben. Er ist ein herausragender Trainer. Er schob hier im Nachwuchsbereich viele Sachen an, er hat seine Fußspuren hier hinterlassen.

+++ Wie fällt Terzics Resümee aus? +++

Hinter Edin Terzic liegt definitiv ein intensives halbes Jahr. Den BVB wird er mit seinen Fans aufgrund des Höhenflugs der letzten Wochen, der den DFB-Pokalsieg sowie die Qualifikation für die Champions League zu Tage brachte, versöhnt haben.

+++ Terzics letztes Spiel für den BVB? +++

Den BVB-Planungen zufolge soll Edin Terzic zur neuen Saison wieder ins zweite Glied rücken und dem neuen Trainer Marco Rose assistieren. Ob sich der gebürtige Mendener tatsächlich wieder zurückstufen lässt, bleibt allerdings offen.

Denn: Terzic soll von zahlreichen Klubs umworben werden – und das nicht nur aus der Bundesliga. Neu in der Verlosung sollen die Premier-League-Klubs Tottenham Hotspur, Crystal Palace und Newcastle United sein.