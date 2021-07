Für 35 Millionen Euro? BVB nimmt Verteidiger ins Visier

Reporter Torino/LiveMedia/Shutterstock via www.ima

Merih Demiral von Juventus Turin steht auf dem Zettel des BVB

Vor der neuen Bundesliga-Saison drückt beim BVB vor allem in der Innenverteidigung der Schuh. Für die Verantwortlichen mehr als Grund genug, sich auf dem Transfermarkt nach Verstärkungen umzusehen. Dabei rückt nun offenbar ein Verteidiger von Juventus Turin in den Fokus.

Wie der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano auf Twitter mitteilte, interessiert sich Borussia Dortmund für Juves Innenverteidiger Merih Demiral. Der 23-Jährige spielte in der abgelaufenen Saison keine allzu große Rolle bei der Alten Dame und dürfte Turin bei einem passenden Angebot wohl verlassen.

Allerdings ruft Juventus rund 35 Millionen Euro als Ablösesumme auf. Nichtsdestotrotz, so heißt es, bereite der BVB ein erstes Angebot vor. Romano spricht außerdem vom Interesse mehrerer anderer Klubs, lediglich Atalanta Bergamo wird allerdings konkret genannt.

Der BVB braucht vor dem ersten Pflichtspiel der Saison gegen Wehen Wiesbaden im DFB-Pokal (Samstag, 07. August) noch dringend Verstärkung im Abwehrzentrum.

BVB steht nur ein fitter Innenverteidiger zur Verfügung

Im Moment steht mit Manuel Akanji lediglich ein gelernter und fitter Innenverteidiger zur Verfügung. Mats Hummels laboriert an einer Patellasehnenentzündung, Dan-Axel Zagadou und Neuzugang Soumaila Coulibaly befinden sich nach jeweiligen Knieverletzungen noch im Aufbautraining.

In den Testspielen agierten vor allem die Nachwuchskräfte Lennard Maloney und Antonios Papadopoulos, die für gewöhnlich in der zweiten Mannschaft auflaufen, im Abwehrzentrum. Die beiden 21-Jährigen reisten mit dem BVB ins Trainingslager in die Schweiz, könnten aufgrund der dünnen Personaldecke zunächst für das Profi-Team eingeplant werden.

Auch Demirals Verletzungshistorie ist nicht gerade kurz. Unter anderem eine Kreuzbandverletzung und immer wieder muskuläre Probleme bremsten den 24-fachen türkischen Nationalspieler aus. In seinen zwei Jahren bei Juventus kommt er auf lediglich 24 Startelfeinsätze.