Offiziell! Zalazar verstärkt den FC Schalke 04

Juergen Kessler via www.imago-images.de

Rodrigo Zalazar wechselt von Eintracht Frankfurt zum FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat mit Rodrigo Zalazar den nächsten Neuzugang verpflichtet. Der Mittelfeldspieler kommt zunächst auf Leihbasis für eine Saison von Eintracht Frankfurt.

Das bestätigte Schalke am Mittwochvormittag. Die Königsblauen besitzen zudem eine ligaunabhängige Option, mit der sie Zalazar fest verpflichten und mit einem Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2025/2026 auszustatten können.

Über eine potenzielle Ablösesumme machte der FC Schalke keine Angaben. Zuletzt hatte "Sky" über eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro berichtet.

Zalazar erhält beim Zweitligisten die Rückennummer 10. "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Rodrigo Zalazar für Schalke 04 zu gewinnen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder auf den Vereinskanälen zur Verpflichtung des Uruguayers: "Rodrigo bringt ein hervorragendes Gesamtpaket für seine Position im zentralen Mittelfeld mit: hohes taktisches Verständnis defensiv wie offensiv, aggressives Verhalten in den Zweikämpfen und vielseitige Impulse für unser Angriffsspiel."

Zalazar will beim FC Schalke 04 erfolgreich Fußball spielen

Auch Zalazar zeigte sich über die anstehende Zusammenarbeit erfreut und kündigte vollen Einsatz an. "Ich habe die 2. Bundesliga in der vergangenen Saison beim FC St. Pauli kennengelernt und weiß, worauf es ankommt, um in dieser Liga erfolgreich Fußball zu spielen. Das möchte ich möglichst schnell einbringen und den Fans auf dem Rasen zeigen", so der 21-Jährige, der zuletzt an die Hamburger ausgeliehen war.

Zalazar war im Sommer 2019 vom FC Málaga zu Eintracht Frankfurt gewechselt, bestritt allerdings noch keine Partie für die Hessen. Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers bei der SGE endet im Sommer 2023.

Beim FC Schalke 04 dürfte Zalazar vorerst Danny Latza ersetzen. Der Kapitän verletzte sich am ersten Spieltag gegen den Hamburger SV (1:3) am Knie und wird den Knappen noch lange fehlen.