Juve interessiert sich für VfB-Youngster

Imago Images

Mirhan Inan hat offenbar die Möglichkeit, den VfB Stuttgart in Richtung Juventus Turin zu verlassen

Juventus Turin ist bekannt dafür, seine Zweitvertretung gerne mal mit Spielern aus aller Herren Ländern zu verstärken und dabei den Blick in die höchsten Junioren-Spielklassen Europas zu richten. Einer der auserwählten Kandidaten soll Mirhan Inan vom VfB Stuttgart sein.

Mehrere junge Talente haben sich in den Fokus von Juventus Turin gespielt, das seine zweite Mannschaft vor dem Saisonstart weiter verstärken möchte. Nach Informationen des Portals "SerieBnews.com" beschäftigen sich die Turiner Beobachter unter anderem mit Mirhan Inan vom VfB Stuttgart.

Der 18-Jährige, der über eine hervorragende Ballbehandlung verfügt, kann in der Zentrale nahezu jede Position bekleiden. Achter, Zehner, Mittelstürmer - für Inan, der gleichermaßen über einen guten Torriecher verfügt, kein Problem. Im Sommer 2019 wechselte er aus der U17 des SSV Reutlingen in das gleichaltrige Nachwuchsteam des VfB Stuttgart.

Im Februar vergangenen Jahres gab Inan sein Debüt für die Stuttgarter U19, gegen den SSV Ulm (5:2) erzielte er prompt seinen ersten Treffer. Mit regelmäßiger Spielpraxis ist der gebürtige Reutlinger mit Wurzeln in der Türkei aufgrund des Corona-Abbruchs der Jugendligen allerdings nicht gesegnet.

VfB Stuttgart verlängerte vorzeitig mit Mirhan Inan

Im Mai 2020 verlängerte der VfB den mit Inan geschlossenen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2022; das Nachwuchstalent wäre also in rund einem Jahr ablösefrei. So bestünde für die Schwaben letztmalig die Gelegenheit, eine wenn auch geringe Ablöse zu generieren. Grundsätzlich fühlt sich Inan am Wasen allerdings sehr wohl.

"Natürlich ist es ein besonderes und unbeschreibliches Gefühl, einen neuen Vertrag bei einem Verein zu bekommen, der mit seiner Nachwuchsabteilung zu den Besten in Deutschland gehört", sagte Inan unmittelbar nach seiner Vertragsunterzeichnung.