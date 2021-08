Kobel muss beim BVB um seinen Stammplatz kämpfen

Uwe Kraft via www.imago-images.de

Gregor Kobel wechselte vom VfB Stuttgart zum BVB

Borussia Dortmund hat sich in diesem Transferfenster mit Gregor Kobel verstärkt. Der ehemalige Profi des VfB Stuttgart geht als klarer Favorit in das Rennen um die Position des Stammtorhüters. Dennoch muss sich der Schweizer seinen Status beim BVB erst noch erarbeiten.

Für 15 Millionen Euro wechselte Kobel zu Beginn des Sommers vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund. "Wenn wir Gregor holen, dann als Nummer 1", kündigte BVB-Trainer Marco Rose vor dem Pokalspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 20:45 Uhr) an.

Gleichzeitig nahm der 44-Jährige den Schlussmann in die Pflicht. "Aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Er muss zeigen, dass das Trikot nicht zu schwer ist. Die anderen Jungs machen von hinten Druck und arbeiten fleißig", so Rose, der damit auf Roman Bürki und Marwin Hitz anspielte.

BVB-Trainer Rose mit Trainingsleistungen zufrieden

Generell ist der neue BVB-Coach mit den bisherigen Trainingsleistungen seiner Torhüter zufrieden: "Bislang bin ich sehr damit einverstanden, mit welcher Bereitschaft die Jungs trainieren. Sie machen es mir und Matze (Torwarttrainer Matthias Kleinsteiber, Anm. d. Red.) trotz der für sie speziellen Situation leicht."

Besonders Bürki wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht. So gab es Gerüchte über einen möglichen Abgang in Richtung Olympique Marseille, AS Rom oder Atlético Madrid. Allerdings wurde ein Transfer bislang nicht konkret.

"Wenn sich irgendwo Dinge ergeben und Gespräche stattfinden, dann werden wir mit den Jungs gemeinsam die Gespräche suchen und euch danach informieren", verriet Rose über potenzielle Abschiede und fügte an: "Insgesamt sind wir mit der Konstellation bis hierhin einverstanden."

Zum Pflichtspielauftakt gegen Wehen Wiesbaden wird Kobel zwischen den Pfosten stehen.