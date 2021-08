Anders als gedacht! So plant Köln mit Hector und Skhiri

CB via www.imago-images.de

Ellyes Skhiri (r.) und Jonas Hector

Am kommenden Sonntag startet der 1. FC Köln mit dem Heimspiel gegen Hertha BSC in die neue Bundesliga-Saison. Kölns neuer Cheftrainer Steffen Baumgart plant dabei fest mit seinen beiden Stars Jonas Hector und Ellyes Skhiri - allerdings anders, als zunächst angenommen.

Jonas Hector hat sich in den letzten Jahren im Mittelfeld des Effzeh unentbehrlich gemacht. Der Kölner Captain geht voran, bringt seine Leistung und war zuletzt immer auch für dein ein oder anderen wichtigen Treffer gut.

Zum Ligastart gegen die Berliner wird der Ex-Nationalspieler aber wohl auf der altbekannten Linksverteidiger-Position ranmüssen. Mangels besserer Alternativen wird Baumgart nach "kicker"-Informationen seinen Kapitän hinten links aufbieten, der auf dieser Position einst den Sprung ins DFB-Team geschafft hatte.

Der defensive Mittelfeldmann Skhiri wird vom neuen Übungsleiter der Domstädter wohl auf seiner angestammten Sechserposition aufgeboten. Der 26-jährige Tunesier gilt weiterhin als Verkaufskandidat, könnte in der schwierigen Corona-Zeit dringend benötigte Millionen in die Klub-Kassen spülen.

Bisher kein konkretes Angebot für Kölns Skhiri

Eine nicht untypische Vorgabe der Klubführung, den Spieler in der laufenden Transferperiode nicht mehr aufzubieten, um keine Verletzung mehr zu riskieren, soll es laut dem Sportmagazin aber nicht geben.

Ob es im Falle Skhiris, der seit 2019 in Köln unter Vertrag steht und noch ein Arbeitspapier bis 2023 in der Millionenstadt besitzt, überhaupt noch zu einem Abschied in diesem Sommer kommt, ist derweil ohnehin fraglich. Laut "kicker" ist bisher kein konkretes Angebot für den Mittelfeldmotor des Bundesligisten eingegangen.

Ellyes Skhiri hat sich vor allem mit seinem Einsatzwillen und seinem Fleiß einen Namen im deutschen Fußball-Oberhaus gemacht. In der abgelaufenen Saison hat er in 32 Einsätzen von Beginn an 396 Kilometer auf dem Rasen abgerissen, mehr als jeder andere Spieler in der Bundesliga.