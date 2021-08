Hummels gibt Update zu Comeback-Plänen

via www.imago-images.de

Mats Hummels hofft am Samstag auf eine Rückkehr in den Kader von DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund. Der Verteidiger des BVB klagte zuletzt über Probleme an der Patellasehne.

"Der Plan ist, dass ich in Freiburg zumindest dabei bin. Dass ich mitfliege, in welcher Rolle auch immer", sagte Hummels bei "Sky". Am Samstag gastieren die Westfalen in der Bundesliga beim SC Freiburg (15:30 Uhr).

Er habe schon lange nicht trainiert, die letzten Tage seien aber positiv gewesen. "Jeder Schritt, den wir machen, funktioniert gut. Ich bin zum Teil ins Mannschaftstraining eingestiegen. Mal schauen, wie weit ich bin", fügte Hummels hinzu.