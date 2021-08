Hitzfeld: "Du bist nur glaubwürdig, wenn du Titel holst"

Susanne Hübner, Susanne Huebner

Ottmar Hitzfeld führte den BVB und den FC Bayern zu großen Erfolgen

Ottmar Hitzfeld stieg bei Borussia Dortmund und dem FC Bayern München zu einem der erfolgreichsten deutschen Fußball-Trainer aller Zeiten auf. Sieben deutsche Meisterschaften, drei DFB-Pokalsiege und zwei Champions-League-Titel (1997 mit dem BVB, 2001 mit dem FC Bayern) pflasterten seine Karriere in der Bundesliga, die vor 30 Jahren mit seinem Debüt in Dortmund seinen Anfang nahm.

Zur Spielzeit 1991/1992 verpflichtete der damalige BVB-Manager Michael Meier den damaligen Grasshopper-Cheftrainer Ottmar Hitzfeld. Im Gespräch mit dem "kicker" erinnerte sich Meier, wie steinig der Weg während der ersten Hitzfeld-Monate in Dortmund noch war: "Man warf uns vor, wir hätten nur Schweizer Käse eingekauft", so Meier gegenüber dem Sportmagazin zu den damaligen Einkäufen von Hitzfeld aus Zürich und dem Schweizer Nationalstürmer Stepháne Chapuisat (aus Uerdingen verpflichtet).

Nach fünf Spieltagen in seiner ersten BVB-Saison rangierte der heute 72-Jährige mit seiner Mannschaft nur auf Platz 15, stellte die schlechteste Defensive der Bundesliga und hatte bereits peinliche 1:5- und 2:5-Pleiten gegen Hansa Rostock sowie den FC Schalke kassiert.

Doch Hitzfeld brachte Borussia Dortmund wieder auf Kurs und spielte schon in seiner ersten Saison im Ruhrgebiet um den Titel mit, der erst am allerletzten Spieltag in den Schlussminuten endgültig an den VfB Stuttgart vergeben wurde.

Hitzfeld holt fünf Titel mit dem BVB

Hitzfeld scheute dabei auch keine unpopulären Maßnahmen und nahm beispielsweise die langjährigen Stammspieler Wolfgang de Beer und Frank Mill aus der Startelf der Borussia heraus. Der gebürtige Lörracher hatte mit seinen Maßnahmen Erfolg, zeigte sich nach Aussage des einstigen Managers Meier aber trotzdem nicht zufrieden mit Platz zwei in seiner ersten BVB-Saison: "Meine Komplimente wollte Ottmar gar nicht hören. Er sagte zu mir: Du bist als Trainer nur glaubwürdig, wenn du Titel gewinnst", so Meier.

Hitzfeld selbst erinnerte sich nach dem verlorenen Herzschlag-Finale der Saison 1991/1992 im "kicker" an seine damaligen Emotionen: "Nachdem wir den Titel so knapp verpasst hatten, habe ich gedacht, ich werde nie mehr Deutscher Meister."

Es sollte aus Dortmunder Sicht zum Glück anders kommen. In seinen insgesamt sechs Jahren auf der Trainerbank der Westfalen holte Hitzfeld fünf Titel und stand zudem 1993 im UEFA-Cup-Finale.