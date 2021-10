Toppmöller vermisst "Schärfe" nach Bayern-Kantersieg

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Dino Toppmöller hat Bayern-Cheftrainer Julian Nagelsmann erneut an der Seitenlinie vertreten

FC Bayern und Verfolger Borussia Dortmund haben am 9. Bundesliga-Spieltag ungefährdete Siege eingefahren. Auch die Mannschaft der Stunde, der SC Freiburg, holte weitere drei Punkte. Für Diskussionsstoff sorgte indes Nationalspieler Joshua Kimmich, der sich aufgrund von "persönlichen Gründen" noch nicht gegen das Coronavirus hat impfen lassen. Seine Mitspieler beim FC Bayern bezogen anschließend Stellung. Die Stimmen.

Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach | 1:0

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Wir mussten die Leistung von letzter Woche bestätigen. Das Tor hat uns ein bisschen befreit. In der zweiten Halbzeit haben wir es mit Kompaktheit gut gemacht. Es war schwer für Gladbach, etwas auszuspielen. Wir sind mehr gelaufen als der Gegner und haben die Zweikämpfe angenommen. Es war ein verdienter Arbeitssieg."

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Ich bin sehr verärgert und enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben, zu punkten. Wir haben es nicht geschafft, aus der Überlegenheit in den ersten 30 Minuten etwas zu machen. Der Schiedsrichter hat sehr kleinlich gepfiffen, das Spiel war deshalb sehr zerfahren."

Bayern München - TSG Hoffenheim | 4:0

Dino Toppmöller (Interimstrainer FC Bayern): "Es war ein verdienter Sieg. Die Mannschaft hat 30 Minuten sehr starken Fußball gespielt. Nach dem 2:0 war ein bisschen Leerlauf drin. Da hat in der Defensive die Schärfe gefehlt, deshalb konnte sich Hoffenheim rauskombinieren. Am Ende haben wir noch einmal einen Gang zugelegt. Wir sind alle froh, wenn Julian (Nagelsmann, d.Red.) schnellstmöglich zurückkommt - und ich wieder einen Schritt zurück machen kann."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Es war ein verdienter Sieg für die Bayern. Wir sind insbesondere mit der ersten Hälfte nicht zufrieden. Wir wollten couragierter auftreten, waren aber gehemmt. Das haben die Bayern bestraft. Wir haben zwar immer wieder mal Situationen kreiert, aber es hat die Überzeugung gefehlt. In der zweiten Halbzeit waren wir mutiger, hatten zwei, drei sehr gute Chancen."

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern) ...

... zur Entscheidung von Joshua Kimmich gegen eine Corona-Impfung: "Man muss sagen, dass es Privatsache ist. Ich habe mich impfen lassen. Ich denke, dass es für uns alle unabdingbar ist, dass wir heute hier so viele Zuschauer in der Arena gehabt haben. Aber das ist die Sache von ihm selbst."

Thomas Müller (FC Bayern) ...

... zur Entscheidung von Joshua Kimmich gegen eine Corona-Impfung: "Die Diskussion gibt es ja im ganzen Land. Als Freund ist das eine absolut akzeptable Entscheidung. Als Teamkollege - und wenn man ein bisschen auf das schaut, was für alle drumherum vielleicht besser wäre - vertrete ich die Meinung der Wissenschaft, dass das Impfen besser wäre. Aber man muss versuchen das zu akzeptieren. Es ist eine ethische, eine moralische Frage. Ich hoffe, dass die Spieler, die noch nicht geimpft sind, es sich anders überlegen. Aber wenn sie es nicht machen, ist es auf menschlicher Ebene auch nachvollziehbar. Gleichzeitig wollen wir aber auch schauen, dass wir aus dieser Corona-Phase herauskommen. Von meinem Wissensstand her ist die Impfung einfach die beste Möglichkeit. Uns wird das nicht auseinanderbringen, dafür stehen wir zu eng zusammen. Aber klar: Wenn die Spieler fehlen sollten, weil sie nicht geimpft sind, ist das natürlich für alle Beteiligten bitter."

RB Leipzig - SpVgg Greuther Fürth | 4:1

Jesse Marsch (Trainer RB Leipzig): "Wir haben richtig schlecht in der ersten Halbzeit gespielt. Das hat viel zu tun mit der Leistung von Fürth. Wir haben unsicher gespielt. Gott sei Dank haben wir in der zweiten Halbzeit Yussuf Poulsen gehabt. Er hat fast alleine das Spiel gedreht. Es ist eine Geschichte zweier Halbzeiten. Und es ist gut, dass wir eine Antwort hatten."

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Wir haben in der ersten Hälfte ein richtig gutes Spiel von meiner Mannschaft gesehen. Wir hatten gute Ballgewinne und Umschaltmomente. Es wäre möglich gewesen, höher zu führen zur Halbzeit. Da waren wir sehr zufrieden. Wir wussten aber auch, dass diese Leistung bei den Leipzigern etwas bewirken wird. Es ist bitter, dass der Ausgleich und die Führung so schnell gefallen sind. In der Summe ist das 4:1 vielleicht etwas zu hoch."

VfL Wolfsburg - SC Freiburg | 0:2

Mark van Bommel (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir kommen hundertprozentig aus dieser Situation heraus, auch wenn es mir zu lange dauert. Wichtig ist, dass wir jetzt keine komischen Sachen machen. Dass wir wieder ein Gegentor nach einer Standardsituation bekommen haben, müssen wir aber hinterfragen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir haben derzeit das Momentum und das nötige Glück, dass es in die richtige Richtung läuft. Beide Tore sind in einem guten Augenblick gefallen. Ich lasse mich aber nicht blenden. Wir wissen, woher wir kommen und wer wir sind."

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund | 1:3

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Nach einer Anlaufphase war die Mannschaft sehr gut im Spiel. Leider haben wir unsere Chancen nicht veredelt. Der Elfmeter fiel äußerst unglücklich für uns. Ich muss sagen, dass die Mannschaft alles investiert hat und nie aufgehört hat."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Es war ein sehr offenes Spiel in der ersten Halbzeit. Wir haben dagegen gehalten in den Zweikämpfen und gut auf Ballverluste reagiert. Hinten heraus haben wir es leider verpasst, zu Null zu spielen. Es war eine gute Reaktion gegen einen unangenehmen Gegner."

FSV Mainz 05 - FC Augsburg | 4:1

Bo Svensson (Trainer Mainz): "Ich bin sehr zufrieden. Wir wussten, dass ein Stück weit Druck da war. Wir haben uns über die letzten Spiele geärgert. Wir haben eine Reaktion gesehen, auch wenn wir es nicht über 90 Minuten auf den Platz gebracht haben."

Markus Weinzierl (Trainer Augsburg): "Wir dürfen uns die Schuld nicht gegenseitig geben. Das war als Mannschaft nicht akzeptabel. Wir haben die beiden Stürmer nicht in den Griff bekommen. Die zweite Hälfte war besser, aber das ist nicht der Rede wert. So wie in den ersten 45 Minuten kann man kein Bundesligaspiel bestreiten."