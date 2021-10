Wolfsburg-Flop beim FC Bayern gehandelt

Fotoagenzia via www.imago-images.de

Einer für den FC Bayern? Der ehemalige Wolfsburger Victor Osimhen

In den anderthalb Jahren beim VfL Wolfsburg bekam Victor Osimhen einst keinen Fuß auf den Boden. Mittlerweile zählt der Nigerianer aber zu den besten Stürmern der Serie A. Nun soll es der 22-Jährige auf den Radar des FC Bayern geschafft haben.

Kehrt Victor Osimhen in die Fußball-Bundesliga zurück? Geht es nach dem italienischen Sportjournalisten Paolo Bargiggia könnte der Angreifer des SSC Neapoli im kommenden Sommer beim FC Bayern aufschlagen. Die Münchner hätten ein besonderes Augenmerk auf Osimhen gelegt und im 1,85 Meter großen Stürmer einen adäquaten Nachfolger von Robert Lewandowski gefunden.

Der Weltfußballer in Diensten des FC Bayern besitzt an der Säbener Straße noch einen Vertrag bis 2023. Zuletzt mehrten sich die Gerüchte, Lewandowski könnte zum Ende seiner Karriere noch einmal eine neue Herausforderung suchen und den Klub verlassen. Der Rekordmeister betonte jedoch stets, mit dem Polen auch über die Saison hinaus zu planen.

Dessen ungeachtet ist sich Bargiggia sicher, dass der FC Bayern schon jetzt nach einem Lewandowski-Erben Ausschau hält. Osimhen, 2020 von Lille OSC zum SSC Neapel gewechselt, kann nach zehn Toren im ersten Jahr mittlerweile eine Top-Quote vorweisen: In zehn Pflichtspielen in der laufenden Saison traf er neunmal für Neapel.

Wolfsburg und Osimhen: Nur eine kurze Liaison

Günstig dürfte der 16-fache Nationalspieler für interessierte Vereine derweil nicht werden, zumal sein Vertrag noch bis 2025 datiert ist. Kaum vorstellbar, dass Neapel den Stürmer für weniger als die 70 Millionen Euro ziehen lässt, die man an Lille überweisen musste. Nach Meinung von Bargiggia liegt die Ablöseforderung gar bei rund 100 Millionen Euro.

Fans des VfL Wolfsburg dürften sich bei solchen Summen wohl verwundert die Augen reiben. Die Niedersachen hatten Victor Osimhen im Januar 2017 für 3,5 Millionen Euro vom nigerianischen Klub Ultimate Strikers Academy verpflichtet. In 16 Pflichtspielen, in denen er nur dreimal in einer Startformation stand, gelang ihm nicht ein einziges Tor.

Die Wölfe verliehen Osimhen, der zudem mit Verletzungen zu kämpfen hatte, daher im Sommer 2018 zu Sporting Charleroi. Die Belgier ein Jahr später die Kaufoption und gaben ihn wenig später für kolportierte 22 Millionen Euro nach Lille ab. Seinen Wert hat er seither stetig vergrößert.