Stefan Effenberg stichelt gegen den BVB

Stefan Effenberg nennt den vermeintlichen Unterschied zwischen dem FC Bayern und BVB

Zwar rangiert der FC Bayern in der Bundesliga nur einen Zähler vor Borussia Dortmund, dennoch herrscht bei den beiden Dauerrivalen eine gegensätzliche Stimmung, insbesondere im Hinblick auf die jüngsten Leistungen in der Champions League. Ex-Profi Stefan Effenberg kritisiert den BVB für den Umgang mit der 0:4-Pleite bei Ajax Amsterdam.

"Als wir damals 2001 mit den Bayern 0:3 in Lyon verloren hatten, wurden wir von Franz Beckenbauer und anderen zusammengefaltet", schrieb der ehemalige Münchner in seiner "Sport1"-Kolumne. Beim BVB würde es hingegen heißen, "'naja, das war ja gegen Amsterdam, die sind ja nicht so schlecht'", so Effenberg weiter.

In dieser Verhaltensweise liege für den 53-Jährigen der Unterschied zwischen dem FC Bayern und dem Rest der Bundesliga. "Wenn du die Bayern-Spieler kritisiert, dann nehmen die sich das zu Herzen. Woanders ist man dann beleidigt und sagt: Jetzt hört auf mit dem Thema Mentalität!", stichelte Effenberg gegen den BVB.

Stefan Effenberg erwartet Zeichen durch BVB-Bosse

Nach dem 0:4 gegen Ajax Amsterdam hätte sich der TV-Experte ein klares Statement der Dortmunder Vereinsbosse gewünscht. "Du hast nichts gehört von den Verantwortlichen wie Zorc oder Watzke, dass die da mal dazwischenhauen, um ein Zeichen zu setzen", erklärte Effenberg.

Immerhin: Nach der höchsten Champions-League-Niederlage in der Vereinsgeschichte konnte sich Borussia Dortmund am Samstag in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld (3:1) rehabilitieren. Doch am FC Bayern, der Hoffenheim beim 4:0 keine Chance ließ, ist für die Schwarz-Gelben weiterhin kein Vorbeikommen.

Trotz des beeindruckenden Münchner Erfolgslaufs in den letzten Wochen wollte Effenberg aber noch nicht von "den besten Bayern aller Zeiten" sprechen, "denn dafür brauchen sie den maximalen Erfolg, und wir stehen noch mitten in der Saison."