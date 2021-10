Reis warnt und setzt auf Rotation gegen Augsburg

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Thomas Reis (l.) wird seine Startelf wohl punktuell verändern

Cheftrainer Thomas Reis vom Fußball-Bundesligisten VfL Bochum hat seine Mannschaft vor der Zweitrunden-Partie im DFB-Pokal vor dem angeschlagenen Gegner gewarnt.

"Ich gehe davon aus, dass der FC Augsburg ein Zeichen setzen will", sagte der 48-Jährige vor dem Spiel am Mittwoch (18:30 Uhr/Sky): "Sie können den Pokal nutzen, um wieder in die richtige Richtung zu kommen."

Personell kann Reis auf die Elf bauen, die am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (2:0) den zweiten Bundesliga-Sieg nacheinander einfuhr. Es gebe jedoch "ein paar Kandidaten, die eine Pause bekommen könnten", sagte der Aufstiegscoach: "Takuma Asano, Eduard Löwen, Danny Blum, Cristian Gamboa - alle waren eine Zeit lang verletzt."