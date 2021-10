Trainer-Hammer! FC Schalke sprach mit Freiburgs Streich

Roy Gilbert / Revierfoto / Pool

Christian Streich war mal ein heißer Trainer-Kandidat beim FC Schalke

Es wäre in echter Trainer-Coup gewesen, den der FC Schalke da landen wollte! Kein Geringerer als der langjährige Erfolgstrainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg, Christian Streich, soll bei den Gelsenkirchenern ganz oben auf der Kandidatenliste gestanden haben.

Das zumindest behauptete jetzt der Berater Volker Struth in seinem neuen Buch "Meine Spielzüge", welches in Auszügen in der "Bild" vorab veröffentlicht wurde.

Das Interesse der Königsblauen soll vor einigen Jahren derart groß gewesen sein am Fußball-Lehrer aus dem Schwarzwald, dass der damalige Sportvorstand Horst Heldt (zwischen 2011 und 2016 auf Schalke) sogar extra nach Baden-Baden reiste, um Christian Streich dort zu Gesprächen in einem Hotel zu treffen.

In seinem Buch schrieb der Star-Berater, der unter anderem Toni Kroos, Marco Reus und Dayot Upamecano zu seinen Klienten zählt, darüber, wie er das entsprechende Treffen zwischen Schalkes Heldt und Freiburgs Streich damals vermittelte.

Im Anschluss an den "informellen Austausch" zwischen beiden habe Streich dann auch tatsächlich ernsthafte Abwanderungsgedanken nach Gelsenkirchen gehegt, wie Struth weiter berichtete: "Der Inhalt unserer Gespräche war immer derselbe: 'Herr Struth, ich kann das nicht machen! Ich liege nachts wach, ich kann nicht mehr schlafen wegen der Grübelei! Aber ich kann den SC nicht verlassen, ich kann die Leute hier im Verein doch nicht alleinlassen.'", gab der Spieleragent die Aussagen Streichs vor mehreren Jahren wieder.

Streich hatte FC Schalke als "reizvoll" beschrieben

Der Freiburg-Coach soll die Aufgabe auf Schalke zwar als "reizvoll" beschrieben haben, sich aber letztlich gegen einen Abschied aus dem Breisgau entschieden haben.

Während Horst Heldt im Jahr 2016 beim FC Schalke durch Christian Heidel als Sportvorstand ersetzt wurde, arbeitet Christian Streich weiterhin mit großem Erfolg bei den Badenern. Der 56-Jährige arbeitet bereits seit neun Jahren als Cheftrainer beim momentan Tabellenvierten der Bundesliga und ist damit mit Abstand der dienstälteste Coach in der ersten Liga.