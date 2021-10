Nagelsmann vergleicht Gladbach-Schmach mit BVB-Pleite

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann kehrt gegen Union wohl noch nicht an die Seitenlinie zurück

Das desaströse 0:5 im DFB-Pokal gegen Gladbach ist abgehakt, der Blick des FC Bayern richtet sich auf das bevorstehende Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr).

"Das Leben wirft Steine", bemühte Trainer Julian Nagelsmann, der die Schmach im Borussia Park in Folge seiner Corona-Infektion erneut nur aus der heimischen Küche verfolgen konnte, eine metaphorische Erklärung: "Wir haben gezeigt, dass wir Menschen sind und keine Maschinen."

Die Pleite in Gladbach zähle "sicherlich zu den traurigsten Momenten meiner Karriere" - neben einer weiteren Pokal-Partie, nämlich der Finalniederlage gegen den BVB Mitte Mai dieses Jahres.

Erster Titel futsch - Steigt der Druck für Nagelsmann?

Ob des ersten verpassten Titels der aktuellen Saison sei der Druck für den Trainer unterdessen nicht gestiegen: "Druck spüre ich immer. Wenn man hier Trainer ist, hat man immer Druck, Spiele und Titel zu gewinnen."

Beim extrem schwachen Auftritt seiner Mannschaft am Mittwoch beklagte der Coach besonders die fehlende Dynamik. "Am Samstag wollen wir ein gutes Spiel machen, eine Reaktion zeigen und unserem eigenen Anspruch gerecht werden", erklärte er. Gleichzeitig warnte Nagelsmann vor den formstarken Unionern, der FC Bayern müsse "an die Leistungsgrenze gehen."

sport.de begleitete die PK im ausführlichen Live-Blog. Hier gibt es alle wichtigen Aussagen zum Nachlesen.

+++ Das war's +++

Alle Fragen sind beantwortet, Julian Nagelsmann verabschiedet sich.

+++ Nagelsmann über Psychologe Max Pelka +++

"Er heißt nicht umsonst Doktor Maximilian Pelka, er hat genug Ahnung. Am Ende entscheidet Max, auf welche Spieler er zugeht und die Spieler entscheiden, inwieweit sie das annehmen wollen. Er ist auf keinen Fall ein Plakativ-Psychologe, der nur nach einem 0:5 auf die Spieler zugeht. Er hilft uns trotzdem auf jeden Fall, aus solchen Situationen rauszukommen."

+++ Nagelsmann beklagt fehlende Dynamik +++

"Wenn man die Heatmap vom Mittwoch anschaut, fand alles in den ersten 38 Minuten in unserer eigenen Hälfte statt. Wir hatten einfach zu wenig Dynamik, brauchen mehr emotionale Momente, die aber weit weg von unserem eigenen Tor stattfinden. Wenn du an viel Ballkontrolle gewöhnt bist, ist es nicht so leicht, da rauszukommen, wenn es mal anders läuft."

+++ Nagelsmann über Austausch mit Führungsspielern +++

"Die Gespräche fanden gestern statt, direkt nach dem Spiel ist das etwas schwierig. Ich habe versucht, gewisse Botschaften zu senden. Das sind alles große Führungsspieler mit vielen Qualitäten. Ich rufe auch nicht ständig bei den Spielern an, weil es einfach etwas anderes ist, wenn man die Spieler persönlich trifft. Dinos und Xavers Ansprachen müssen ja auch noch eine Wirkung haben."

+++ Nagelsmann über Nianzou +++

"Tanguy Nianzou ist ein großes Talent. Er muss seine Fehlerquote in den Trainings und auch in den Testspielen runterschrauben. Ich habe es oft erfahren, dass sich Jugendspieler sehr viel zutrauen. Das ist per se nicht schlechtes, aber es kommt darauf an, auf welcher Position man spielt. Es bedarf ein wenig Zeit, dass er auf 100 Prozent kommt. Er hat dieses Jahr noch keinen leichten Stand. Wir arbeiten mit ihm daran, seine Leistungen mit größerer Verlässlichkeit auf den Platz zu bringen."

+++ Wie plant der FC Bayern eine Wiedergutmachung? +++

"Am Ende waren wir uns alle einig, dass uns das nicht noch einmal passieren sollte. Weniger wegen der externen Kritik, sondern weil es auch bei jedem einzelnen schmerzt. Es geht nicht um Wiedergutmachung, weil solche Erlebnisse von einer Einmaligkeit geprägt sind. Das Leben wirft Steine, den von Mittwoch können wir nicht mehr aus dem Weg räumen."

+++ Gibt es eine Trotzreaktion gegen Union? +++

"Wir haben relativ kurzfristig nach dem Spiel mit den Führungsspielern gesprochen. Es war sicherlich neben der Final-Niederlage gegen Dortmund einer der traurigsten Momente meiner Karriere gewesen. Das war schon was besonderes, leider was besonders negatives, das schüttelt man nicht mal eben ab. Im Gespräch mit den Spielern haben wir uns aber nicht nur vollgeweint. Ich habe den Anspruch, den Spielern Lösungen mitzugeben. Am Samstag wollen wir ein gutes Spiel machen, eine Reaktion zeigen und unserem eigenen Anspruch gerecht werden. Union ist seit Ewigkeiten zu Hause nicht mehr besiegt worden, wir müssen an die Leistungsgrenze gehen."

+++ Erster Titel futsch - Steigt der Druck? +++

"Druck spüre ich immer. Wenn man hier Trainer ist, hat man immer Druck, Spiele und Titel zu gewinnen. Ich weiß, wie das Geschäft funktioniert und wie die Abläufe in den Medien sind. Ich war noch bei keinem Klub, der gesagt hat: 'Mach' mal, es ist uns egal, wenn wir heute verlieren.' Es ist einfach so, dass wir eine menschliche Seite haben. Der Druck ist nicht größer als vorher.

+++ Nagelsmann über Austausch mit Bayern-Führung +++

"Ich habe mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic gesprochen. Beide waren Profi-Fußballer, da ist der Austausch wichtig, weil sie eine solche Situation sehr gut einschätzen können."

+++ Wie sah Nagelsmanns Küche nach dem 0:5 aus? +++

"Geflogen ist nichts in meiner Küche. Als ich noch in Hoffenheim war, habe ich mal eine Flasche geworfen und sehr schlechte Erfahrung gemacht. Grade läuft übrigens die Spülmaschine, ich hoffe, man hört es nicht. Es läuft also noch alles rund."

+++ Wie coacht Nagelsmann vor dem Fernseher? +++

"Am Fernseher sind es ganz andere Abläufe, daran muss ich mich gewöhnen. Auch nach dem Spiel kann ich viel persönlicher Worte an die Mannschaft richten. Das habe ich am Mittwoch per Videoschalte gemacht, aber jeder Lehrer kann mit bestätigen, dass das nicht das gleiche ist."

+++ Wer verteidigt gegen den bulligen Awoniyi? +++

"Awoniyi ist ein ähnlicher Spielertyp wie Embolo. Unabhängig von seiner Leistung ist es eine Überlegung, dass Upamecano mal eine Pause erhält, er hat viel gespielt. Niklas Süle hat das ganz gut gemacht nach seiner Einwechslung, er wird auf jeden Fall wieder reinrücken. Ob Upamecano oder Hernández rausrutscht, wissen wir noch nicht."

+++ Zu viel Unruhe beim FC Bayern? Was war mit Upamecano los? +++

"Unruhe tut nie gut. Ich glaube nicht, dass wenn all diese Themen nicht gewesen wären, hätten wir am Mittwoch trotzdem nicht gewonnen. Und auch, dass ich gefehlt habe, war nicht entscheidend. Dass heißt aber nicht, dass Dino und Co. keine gute Arbeit geleistet haben."

"Zu Upamecano: Er arbeitet unheimlich viel mit seinem Tempo und seiner Geschwindigkeit. Wenn er gegen jemanden wie Embolo spielt, der ebenfalls schnell und physisch stark ist, muss er lernen, seinen Verteidigungsstil etwas ändern. Er ist ein intelligenter Bursche, der vom Alter her immer noch ein Talent ist. Wenn du als Stürmer fünf Zweikämpfe verliert, ist das egal, wenn du als Innenverteidiger fünf Zweikämpfe verlierst, ist es fatal."

+++ Nagelsmann über Rotation +++

"Auf der einen Seite ist das skurrile, dass ständig der Kader in der Breite kritisiert wird und wenn man dann rotiert, gibt es auch wieder Kritik. Einen Spieler wie Thomas Müller haben wir immer mal wieder nach 70 Minuten ausgewechselt, um ihn zu schonen. Wir erheben unglaublich viele Parameter, die angeben, ob die Spieler komplett fit sind. Klar kann man sagen, dass ein Spieler bei einem 0:5 nicht fit wirkte. Hinterher ist man immer schlauer. Völlig unabhängig vom Ergebnis in Gladbach gibt es die Überlegung, ein bisschen zu rotieren."

+++ So hat Nagelsmann die Pokal-Schmach erlebt +++

"Ich saß vor dem Fernseher... Wir haben gezeigt, dass wir Menschen sind und keine Maschinen. In einer relativ kurzen Abfolge hat ein starker Gegner und eine schwache Leistung von uns zu drei Gegentoren geführt. Im DFB-Pokal haben wir einen anderen Anspruch, das steht außer Frage. Es geht immer um die Art und Weise wie man ausscheidet. In diesem Fall war es historisch, wir müssen uns der Kritik stellen. In Zukunft muss uns ins jedem Spiel bewusst sein, dass wir uns nicht ablenken lassen dürfen. Wir müssen immer wieder beweisen, dass wir der FC Bayern München sind und nicht irgendeine Kreisliga-Mannschaft. Ich wäre gerne live dabei gewesen, auch wenn wir das Spiel mit mir genauso wenig gewonnen hätten, das muss auch klar sein. Das Spiel am Mittwoch sollte etwas einmaliges bleiben. Ich bin mir sicher, dass es am Samstag eine Reaktion geben wird."

+++ Das Personal +++

"Bei Leon Goretzka ist es so, dass er einen Tritt unter dem Knöchel abbekommen hat, er hat eine kleine Fleischwunde. Wir müssen schaue, wie er in den Fußballschuh reinkommt. Wir werden heute sehen, ob es reicht. Wir haben ein paar angeschlagene Spieler, aber es sieht nicht so aus, dass jemand ausfällt."

+++ Los geht's +++

Julian Nagelsmann meldet sich erneut von zuhause aus: "Mir geht es sehr gut. Abgesehen von Mittwoch natürlich. Hoffentlich bin ich am Dienstag wieder mit dabei."

+++ Pokal-Abend zum Vergessen für den FC Bayern +++

Es war eine regelrechte Demontage. 0:3 lag der Rekordpokalsieger in Gladbach nach gerade einmal 20 Minuten zurück, am Ende stand eine verdiente 0:5-Niederlage. Damit schied der FC Bayern im zweiten Jahr in Folge in der zweiten Runde des DFB-Pokals aus. In der vergangenen Saison waren die Münchner im Elfmeterschießen an Holstein Kiel gescheitert. Wie fällt die Reaktion der angeschlagenen Bayern aus?

Union Berlin musste unterdessen beim Drittligisten Waldhof Mannheim nachsitzen, sicherte das Achtelfinal-Ticket schließlich durch ein 3:1 nach Verlängerung.

+++ Kehrt Nagelsmann an die Seitenlinie zurück? +++

Vor dem Champions-League-Spiel gegen Benfica wurde der Trainer positiv auf Corona getestet, verpasste seitdem drei Spiele. Auf zwei deutliche Siege gegen eben Benfica (4:0) und die TSG Hoffenheim (4:0) folgte die Pokal-Schmach in Gladbach (0:5). Kehrt der Trainer gegen Union Berlin an die Seitenlinie zurück?

Schon vor der Partie gegen Gladbach hatte der doppelt geimpfte Coach die Möglichkeit, sich freizutesten und zur Mannschaft zurückzukehren. Ein erneut positiver Test verhinderte das vorzeitige Comeback allerdings noch.