BVB-Talente gewinnen Top-Spiel in Köln

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Bradley Fink (M.) erzielte das Tor des Tages für den BVB beim 1. FC Köln

Wenige Stunden, bevor die Profis von Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga auf den 1. FC Köln treffen, haben sich die A-Junioren der beiden West-Vereine in der höchsten U19-Spielklasse duelliert. Jubeln durften am Ende die BVB-Talente.

Dank eines Elfmeter-Treffers von Torjäger Bradley Fink (77.) setzten sich die Westfalen am Samstagvormittag mit 1:0 (0:0) beim Rivalen vom Rhein durch.

Durch den Dreier bauten die schwarz-gelben Nachwuchskicker ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der A-Junioren Bundesliga West vorübergehend auf sechs Punkte aus.

Der FC Schalke 04 kann am Sonntag aber wieder bis auf drei Zähler heranrücken. Voraussetzung dafür ist ein Heimsieg der Königsblauen gegen Viktoria Köln.

1. FC Köln wohl heiß auf BVB-Juwel Bradley Fink

Kurios: Ausgerechnet Matchwinner Fink soll mit seinen Top-Leistungen in der Dortmunder U19 zuletzt das Interesse des 1. FC Köln auf sich gezogen haben.

In 14 Begegnungen hat der Schweizer Junioren-Nationalspieler 2021/2022 bereits 18 Mal getroffen. Laut "Sport Bild" winkt Fink (Vertrag bis 2023) im kommenden Sommer bereits der Sprung in den Profi-Kader der Borussia.

BVB: Lars Ricken begeistert von Bradley Fink

Sein herausragendes Talent soll aber auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben sein. Angeblich erkundigte sich Köln bereits vor der Saison nach dem 1,93 Meter langen Angreifer, der 2019 vom FC Luzern ins Ruhrgebiet gewechselt war. Der BVB habe die Kontaktaufnahme aus der Domstadt aber abgeblockt, heißt es.

"Wie Bradley sich in den vergangenen zwölf Monaten trotz der langen Corona-Pause entwickelt hat, ist beeindruckend", schwärmte Dortmunds Nachwuchschef Lars Ricken unlängst. Er habe "im Nachwuchs selten einen Spieler gesehen, der mit beiden Füßen so abschlussstark ist."