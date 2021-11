Frankfurt nimmt United-Youngster ins Visier

Andrew Yates via www.imago-images.de

Martin Svidersky soll das Interesse von Eintracht Frankfurt geweckt haben

Die sportliche Krise hat Eintracht Frankfurt im Moment voll im Griff. Neben der Suche nach Lösungen denken die Verantwortlichen schon jetzt drüber nach, wie sie den Kader für die Zukunft am besten aufstellen können. Dabei soll ein Spieler des englischen Rekordmeisters Manchester United ins Blickfeld der Hessen geraten sein.

Wie das United-Fanportal "strettynews" exklusiv erfahren haben will, sind die Frankfurter einer von vier Vereinen, die ein Auge auf den jungen Slowaken Martin Svidersky geworfen haben.

Der erst 19-jährige Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2018 aus seiner Heimat nach Manchester und ist seitdem fester Bestandteil der Jugendmannschaften. Den Sprung zu den Profis hat Svidersky bisher aber noch nicht geschafft.

Zwar wollte der englische Rekordmeister den Vertrag des Slowaken (Laufzeit bis 2022) zuletzt verlängern, Svidersky aber lehnte das Angebot "strettynews" zufolge ab. Angeblich fürchtet der Youngster, auch in Zukunft bei den Profis außen vor zu sein und keine realistische Chance auf Einsätze in der Premier League zu bekommen.

Eintracht Frankfurt nicht der einzige Interessent

Von namentlich nicht genannten Quellen will das Portal erfahren haben, dass neben Eintracht Frankfurt aus der Bundesliga auch die TSG Hoffenheim ihre Fühler nach Svidersky ausgestreckt hat. Zudem wird den beiden Serie-A-Klubs SSC Neapel und Atalanta Bergamo Interesse nachgesagt.

Ursprünglich auf dem Flügel zuhause, füllt Svidersky in der A-Jugend von Manchester United in dieser Saison vermehrt die Rolle im Mittelfeldzentrum aus. Die Position, auf der in Frankfurt unter anderem Daichi Kamada beheimatet ist. Der Japaner soll aber zu den Spielern gehören, die mit einem Abschied von den Hessen liebäugeln. Der AC Milan soll schon Interesse angemeldet haben. Svidersky könnte der Mann sein, der zumindest perspektivisch in die Fußstapfen von Kamada tritt.