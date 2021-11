Arsenal plant Zakaria-Tausch im Winter

HMB Media/Claus via www.imago-images.de

Verlässt Denis Zakaria die Gladbacher schon im Winter?

Noch hat Borussia Mönchengladbach den Kampf um Denis Zakaria nicht aufgegeben, die Zeichen beim Schweizer stehen allerdings klar auf Abschied. Der FC Arsenal soll einer der Interessenten sein. Und die Gunners haben nun angeblich ein Tauschgeschäft ausgetüftelt, dass die Fohlen von einem Wechsel im Januar überzeugen soll.

Borussia Mönchengladbach droht im Fall von Denis Zakaria der so oft zitierte "Worst Case": Der ablösefreie Abgang eines Leistungsträgers, der eigentlich viele Millionen Euro in die Kassen spülen könnte. Doch der Vertrag des Schweizers läuft 2022 aus. Zwar will Max Eberl das Gespräch mit dem Lager des Mittelfeldspielers suchen, für eine Vertragsverlängerung spricht dennoch wenig.

Wollen die Fohlen am Ende nicht mit leeren Händen dastehen, bleibt ihnen daher nur eine Möglichkeit: ein Verkauf im kommenden Winter-Transferfenster. Zwar würden die Gladbacher in diesem Fall mitten in der Saison einen Spieler verlieren, den sie dringend brauchen. Dafür könnten sie immerhin noch einen kleinen Gegenwert erzielen.

Genau darauf sollen die Hoffnungen des FC Arsenal ruhen. Die Gunners sind einer von zahlreichen Interessenten und wollen den Gladbachern einen Winter-Wechsel Zakarias laut englischen Medien mit einem Spielertausch schmackhaft machen.

Erhält Gladbach einen Angreifer?

Der Plan sieht dem Portal "football.london" zufolge vor, Zakaria mit Stürmer Eddie Nketiah zu verrechnen. Auch Nketiahs Vertrag läuft im Sommer aus. Und auch der 22-Jährige denkt über eine Luftveränderung nach. Über das angebliche Interesse der Fohlen am jungen Offensivmann hatte zuvor schon die "Sun" berichtet.

Ob sich die Gladbacher auf den Tausch einlassen würden, ist nicht bekannt. Auf der einen Seite kann die eigene Offensive (nur 13 Saisontore in elf Bundesliga-Spielen) einen frischen Impuls gebrauchen. Auf der anderen Seite zählt Zakaria aber auch zu den Spielern, die aus dem aktuellen Team eigentlich nicht wegzudenken sind. Sein vorzeitiger Abschied würde im Mittelfeld eine kaum zu schließende Lücke hinterlassen.