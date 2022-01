Fix! Friedrich wechselt von Union zu Gladbach

unknown

Marvin Friedrich verlässt den 1. FC Union Berlin

Abwehrspieler Marvin Friedrich wechselt mit sofortiger Wirkung von Union Berlin zu Borussia Mönchengladbach. Der 26-Jährige erhält bei der Borussia einen Vertrag bis zum Sommer 2026, teilten beide Klubs mit.

Friedrich, den Gladbachs Sportchef Max Eberl als "einen der besten deutschen Abwehrspieler der Liga" bezeichnete, soll bereits am Mittwoch am Niederrhein trainieren und könnte schon am 15. Januar (18:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen spielen. Friedrich hatte bereits beim Training der Köpenicker gefehlt und den Medizincheck bei der Borussia absolviert.

🤝 Borussia Mönchengladbach hat Marvin Friedrich von Union Berlin verpflichtet. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger erhält einen bis Juni 2026 laufenden Vertrag im BORUSSIA-PARK. — Borussia (@borussia) 11. Januar 2022

In Mönchengladbach soll der U19-Europameister von 2014 offenbar Nationalspieler Matthias Ginter ersetzen, der die Borussia spätestens im Sommer verlässt. Ginter hatte angekündigt, die Gladbacher im Sommer nach dann fünf Jahren ablösefrei zu verlassen.

Friedrichs Vertrag in Berlin lief ebenfalls noch bis zum Sommer. Auch andere Klubs sollen an dem 1,92 Meter großen Spieler interessiert gewesen sein.

Wie viel die Borussen für Friedrich an Ablöse bezahlen, ist unklar.