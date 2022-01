Bayern-Youngster Wanner vor weiterem Meilenstein

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Paul Wanner (2.v.r.) steht wohl auch gegen den 1. FC Köln im Kader des FC Bayern

Obwohl sich der Kader des FC Bayern vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln wieder mit gestandenen Profis füllt, winkt Youngster Paul Wanner auch ein Einsatz im zweiten Spiel der Bundesliga-Rückrunde.

Wie Trainer Julian Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz bestätigte, steht der 16 Jahre alte Mittelfeldmann auch für das Duell am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) gegen den 1. FC Köln im Spieltagskader des deutschen Rekordmeisters. Auch der 17-jährige Lucas Copado reist mit nach Köln.

Nagelsmann wolle gerade Wanner damit für sein gelungenes Bundesliga-Debüt bei der 1:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Spieltag belohnen, heißt es in einem Bericht von "Sport1". Ob er gegen den Effzeh tatsächlich auch zum Einsatz kommt, ist aber noch offen.

Gegen Gladbach hatte Wanner Geschichte geschrieben. Im Alter von zarten 16 Jahren und 15 Tagen wurde der Mittelfeldspieler rund eine Viertelstunde vor Schluss von Nagelsmann eingewechselt und hat sich damit einen Platz in den Annalen der Bundesliga-Historie gesichert.

Nach Youssoufa Moukoko vom BVB (16 Jahre und ein Tag) ist Paul Wanner der jüngste Spieler, der jemals in der Bundesliga aufgelaufen ist. Das Eigengewächs durfte in den letzten Minuten für Marc Roca ran und betrat den Platz an der Seite von Lucas Copado, der als 17-Jähriger nur unwesentlich älter als Wanner selbst ist.

Nagelsmann adelt Rekord-Youngster Wanner

Das Juwel erhielt anschließend ein Sonderlob vom Chefcoach: "Er ist ein unfassbares Talent, linker Fuß, sehr schnell, sehr ballsicher, mutig. Er muss klar bleiben im Kopf, dann steht ihm Tür und Tor offen. Wenn er nicht klar bleibt im Kopf, geht sie auch schnell wieder zu."

Gegen den 1. FC Köln kann Nagelsmann nahezu wieder aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Lucas Hernández sind alle Corona-infizierten Profis wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Leon Goretzka (Patellasehnenreizung) und Kingsley Coman (Oberschenkelprobleme) fallen allerdings wohl aus.