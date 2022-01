Ex-Profi kritisiert Hertha BSC vor Pokal-Derby

unknown

Uwe Kliemann spielte lange Jahre bei Hertha BSC

Vor dem Derby gegen Union Berlin im Achtelfinale des DFB-Pokals hat Ex-Profi Uwe Kliemann Kritik an Hertha BSC geübt.

“Wenn Hertha in der Stadt nicht ganz verkacken will, dann müssen sie mal ein bisschen was machen. Denn trotz der vielen Millionen des Investors ist ja noch nicht viel rumgekommen“, sagte Kliemann im Hinblick auf das zweite Duell mit dem Stadt-Rivalen in der laufenden Saison dem "kicker".

Die erste Begegnung gegen Union hatte Hertha in der Bundesliga mit 0:2 verloren - ein Tiefpunkt in der ohnehin enttäuschenden Hinrunde, die letztlich im Rauswurf von Trainer Pál Dárdai und der Verpflichtung von Tayfun Korkut gipfelte.

Hertha BSC bislang ohne Titel im DFB-Pokal

Auch im Pokal ist Herthas Historie keineswegs glanzvoll. Das beste Abschneiden im neuen Jahrtausend gelang in der Saison 2015/2016 mit dem Einzug ins Halbfinale. Dieses ging jedoch mit 0:3 gegen den BVB verloren.

Gewinnen konnte die Alte Dame den Pott in ihrer Vereinsgeschichte noch nie. Zweimal reichte es immerhin für den Finaleinzug.

Im ersten Anlauf scheiterte Hertha 1977 gegen den 1. FC Köln mit 0:1. Zwei Tage zuvor hatten sich beide Mannschaften mit 1:1 getrennt, weshalb ein Wiederholungsspiel angesetzt wurde.

Noch knapper war es 1979, als Hertha gegen Fortuna Düsseldorf erst in der Verlängerung das einzige Tor des Tages zum 0:1-Endstand kassierte.

"Ich war dafür verantwortlich, dass wir verloren haben"

"Ich war am Ende dafür verantwortlich, dass wir verloren haben“, erzählte der frühere Abwehrspieler Kliemann. Der heute 72-Jährige hatte den entscheidenden Düsseldorfer Treffer mit einem verunglückten Pass eingeleitet.

Kurz nach seinem Fauxpas habe ihn der "Hessische Rundfunk" ins TV-Studio einladen wollen, schilderte Kliemann. "Denen habe ich aber gesagt: 'Ihr könnt mich mal!'"

Die beiden Finalniederlagen seien "dunkle Flecken" auf seiner Weste, so der gebürtige Berliner, der zwischen 1974 und 1980 für Hertha auflief und Mitte der 1980er-Jahre zudem kurz das Traineramt ausübte.