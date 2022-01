Transferflop stellt klar: "Schalke glaubt noch an mich"

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Dries Wouters hat sich vorerst nach Belgien verabschiedet

Beim FC Schalke 04 wurde er bisher überhaupt nicht glücklich, galt als einer der großen Verlierer der Hinrunde bei den Königsblauen. Jetzt soll Dries Wouters zurück in der belgischen Heimat viel Spielpraxis sammeln und dann im Sommer seinen zweiten Anlauf auf Schalke wagen.

Im Gespräch mit der belgischen Zeitung "Het Nieuwsblat" berichtete der Defensivmann über sein schwieriges erstes Halbjahr in Gelsenkirchen. "Im Fußball läuft es eben nicht immer so, wie man es sich wünscht", meinte der 24-Jährige vor allem in Bezug auf seine Gesundheit.

Diese machte ihm nämlich nach seinem Sommertransfer zum Bundesliga-Absteiger gleich mehrere Striche durch die Rechnung. Nachdem er schon während der Vorbereitungsphase im Juli verletzungsbedingt zurückgeworfen wurde, musste Wouters auf Schalke knapp zwei Monate im Herbst wegen einer Sprunggelenksverletzung pausieren.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der ablösefreie Neuzugang vom KRC Genk gerade einmal drei Pflichtspiele für die Knappen bestritten. Seit September war er dann komplett ohne Einsatz für S04 geblieben und wurde dann zu Jahresbeginn zurück in die belgische Eerste Klasse A zum KV Mechelen verliehen.

Wouters steht noch bis 2024 beim FC Schalke unter Vertrag

"Als ich wieder fit war, lief es bei der Mannschaft gut und ich kam nicht mehr ins Team. Da sieht man, wie wichtig eine gute Vorbereitung sein kann", berichtete der Belgier von seinem persönlichen Saisonverlauf im Herbst, den er sich logischerweise ganz anders vorgestellt hatte.

Das Projekt FC Schalke 04 sei für Wouters aber trotz der Ausleihe aber längst nicht abgeschlossen, betonte der Linksfuß gegenüber der Zeitung: "Schalke hat angedeutet, dass sie noch an mich glauben, aber ich jetzt viele Minuten brauche. Jetzt hoffe ich, hier möglichst viele Spiele zu machen."

KV Mechelen steht in der belgischen Eliteliga derzeit auf dem siebten Tabellenplatz und hofft noch darauf, die Meisterschafts-Playoffs zu erreichen.

Das Leihgeschäft läuft derzeit noch bis zum Sommer, danach besitzt Wouters noch einen Vertrag bis 2024 auf Schalke.