Zukunft von Matthias Sammer beim BVB offen

BVB: Der Vertrag von Matthias Sommer läuft im Sommer aus

Vor der Saison 2018/19 fing Matthias Sammer als externer Berater bei Borussia Dortmund an. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wollte durch die Expertise der Vereinslegende dem BVB weitere Perspektiven geben, aber auch eine unbequemere Stimmung erzeugen.

Nun läuft der Vertrag des 54-Jährigen aus, wie Sebastian Kehl zuletzt im "Doppelpass" auf "Sport1" verkündete. "Das ist ein Thema, das bei Aki Watzke liegt. Wir werden uns zusammensetzen, es gibt nichts weiter zu berichten", erklärte er.

Laut Informationen von "Sport1" sollen beide Parteien ein "grundsätzliches Interesse" an einer weiteren Zusammenarbeit besitzen. Im Podcast "Die Dortmund-Woche" hat Reporter Oliver Müller allerdings auch betont, dass es derzeit noch "offen" sei, ob es auch tatsächlich zur Verlängerung komme. Anfang Februar sollen Gespräche zwischen Sammer und Watzke stattfinden.

BVB: Sammer glaubt an das Potenzial des Klubs

Da das Dortmunder Urgestein Michael Zorc den Klub verlassen und Sebastian Kehl aufsteigen wird, kommt reichlich Bewegung in die Klubstrukturen. So soll auch der Technische Direktor Edin Terzic befördert werden. "Im Sommer, wenn Michael nicht mehr da sein wird, wird es ein paar Verschiebungen geben, was Profile und Zuständigkeiten angeht", teilte Kehl weiter mit. Er werde sich Gedanken machen, welche Unterstützung er darüber hinaus brauchen werde.

Wie Sammer dann weiter in Erscheinung treten wird und ob seine Rolle sich verändere, sei deshalb noch nicht vollends geklärt. Der Meistertrainer von 2002 soll selbst noch lange nicht mit der Aufgabe abgeschlossen haben. "Er brennt auf die Aufgabe und sieht seine Arbeit als noch nicht fertig an", so Müller weiter.

Sammer glaube, dass mit der Qualität des Kaders und der Strukturen viel mehr möglich sei. "Von seiner Seite her gibt es klare Signale, dass es weitergehen soll. Die Frage ist aber, ob das der BVB am Ende zu 100 Prozent will", teilte Müller weiter mit. Das wird sich in den kommenden Wochen klären.