Darum fehlte Manuel Neuer erneut im Bayern-Training

Ulrich Wagner via www.imago-images.de

Manuel Neuer fehlte zuletzt zweimal im Training

Der FC Bayern München muss am Sonntagabend (17:30 Uhr) bei Hertha BSC ran. Dann wird wohl auch wieder Manuel Neuer im Tor des deutschen Fußball-Rekordmeisters stehen, obwohl der Keeper in den letzten Tagen im Training fehlte.

Ein einziges Bundesliga-Spiel hat Manuel Neuer in dieser Saison verpasst. Bei der 1:2-Niederlage zum Rückrunden-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach weilte der Nationaltorhüter in Corona-Quarantäne auf den Malediven. Acht Tage später stand der 35-Jährige jedoch schon wieder gegen den 1. FC Köln (4:0) im Münchner Tor.

Da Neuer jedoch am Dienstag und auch am Mittwoch das Training des FC Bayern verpasste, wurde bereits spekuliert, dass der Torwart möglicherweise nicht für das Auswärtsspiel in Berlin bei Hertha BSC zur Verfügung stehen könnte. Doch diese Sorge ist offenbar unbegründet.

Nach Informationen von "Sky" fehlte Neuer lediglich aus Gründen der Belastungssteuerung im Mannschaftstraining. Gut möglich, dass sich der Keeper nach der Corona-Pause erst wieder an die volle Belastung herantasten muss.

Neuer-Einsatz gegen Hertha BSC wohl nicht in Gefahr

Am Mittwoch jedenfalls trainierte Neuer individuell im Kraftraum. Sein Einsatz beim Spiel am Sonntag soll demnach nicht gefährdet sein.

Zu Beginn der Woche hatte Neuer seinen zweiten Welttorhüter-Titel verpasst. Der 35-Jährige, der die Wahl des Weltverbands für das Jahr 2020 gewonnen hatte, musste sich bei der aktuellen Ausgabe Champions-League-Sieger Édouard Mendy vom FC Chelsea geschlagen geben.

Ins Wahl-Finale hatte es außerdem der italienische Europameister Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) geschafft. Mendy wurde bei der Gala des Weltverbands am Montagabend gekürt.

Neuer hatte in der Saison 2020/21 mit dem deutschen Rekordmeister die Meisterschaft gewonnen, in der Vorsaison hatte der FC Bayern das Triple geholt.

Auch in dieser Spielzeit ist Neuer wieder der gewohnte Rückhalt. In 18 Bundesligaspielen kassierte er lediglich 16 Treffer, gleich siebenmal blieb der Keeper ohne Gegentor.