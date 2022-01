Statt Nübel und Co.: Setzt Bayern auf ein U19-Talent?

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Johannes Schenk (M.) trainiert mit den Stars des FC Bayern

An Kapitän Manuel Neuer führt im Tor des FC Bayern kein Weg vorbei. Talente wie Alexander Nübel und Ron-Thorben Hoffmann hoffen dennoch weiterhin, mittelfristig den Platz zwischen den Pfosten einzunehmen. Doch nicht nur eine mögliche weitere Vertragsverlängerung Neuers droht den Plan zu gefährden, auch ein Talent aus der Jugend des deutschen Rekordmeisters mischt längst mit.

Der FC Bayern will Medienberichten zufolge abermals die Zusammenarbeit mit Manuel Neuer verlängern. Läuft der aktuelle Kontrakt des Führungsspielers im Sommer 2023 aus, soll das neue Arbeitspapier des 35-Jährigen angeblich bis 2025 datiert sein.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte jüngst im "dpa"-Interview durchblicken lassen, er könne sich einen FC Bayern in den nächsten zwei bis drei Jahren ohne den Schlussmann nicht vorstellen. Neuer dürfte also bis zu seinem Karriereende in München gesetzt sein.

Chancen für junge Bayern-Torhüter sinken

Die Hoffnungen der derzeit ausgeliehenen Alexander Nübel (AS Monaco) und Ron-Thorben Hoffmann (AFC Sunderland) auf eine Karriere beim FC Bayern als Nummer eins dürften angesichts dieser Aussagen weiter schwinden. Während Nübel ohnehin noch bis Saisonende 22/23 an den Ligue-1-Klub verliehen ist, will Hoffmann nach seiner Zeit beim englischen Drittligisten im kommenden Sommer um einen Kaderplatz mitmischen.

Der derzeitige Neuer-Ersatz Sven Ulreich könnte den Klub indes endgültig verlassen, wurde sein auslaufendes Arbeitspapier bislang doch nicht verlängert. In Christian Früchtl, der aktuellen Nummer drei, drängt jedoch ein weiterer Torwart auf seine Bewährungschance bei den Profis. Seinen Vertrag in München hatte der 21-Jährige im vergangenen September bis 2023 verlängert.

Nun kommt nach Angaben von "Sport1" ein weiterer Akteur auf die Bühne, der auf den Platz hinter Manuel Neuer schielt. Demnach seien die Leistungen von U19-Keeper Johannes Schenk derart überzeugend, dass er derzeit als größtes Torwart-Talent in den Reihen des Rekordmeisters gilt.

Regelmäßig trainiert Schenk bereits mit den Profis, Cheftrainer Julian Nagelsmann verfolgt die Entwicklung des 18-Jährigen daher ganz genau. Sollten Hoffmann und Früchtl, der in der Saison 2020/21 bereits an den 1. FC Nürnberg verliehen wurde, einen Karriereweg bei einem anderen Klub einschlagen, könnte Johannes Schenk demnach einen großen Sprung machen, heißt es.

Der 1.93 Meter große Schlussmann ist beim FC Bayern bis 2024 gebunden.