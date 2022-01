Zwei Top-Klubs wollen Schalke-Star im Winter verpflichten

HORSTMUELLER GmbH / Schröder via www.imago-images.

Schalke-Star Malick Thiaw (li.) wird umworben

Verliert der FC Schalke 04 für die verbleibenden 14 Rückrundenspiele einen seiner Leistungsträger? Angeblich wird Malick Thiaw heftig von zwei Schwergewichten des europäischen Fußballs umworben.

Malick Thiaw ist Schalker durch und durch. Schon als junger Teenager trug er das Trikot der Königsblauen. Mittlerweile ist der 20-Jährige voll bei den Profis angekommen und gehört in dieser Spielzeit zu den absoluten Leistungsträgern unter Trainer Dimitrios Grammozis, nachdem Thiaw bereits in der Abstiegssaison in der Rückrunde zahlreiche Spiele absolviert hatte.

Dass der Abwehrspieler seine Arbeit derzeit ganz besonders gut macht, wird offenbar auch über die 2. Bundesliga hinaus wahrgenommen. Nach Informationen von "Sky Italia" hat nämlich ein prominentes Duo den deutschen U21-Nationalspieler auf der Liste und denkt sogar über einen Wintertransfer nach.

Konkret geht es laut dem Bericht um den FC Liverpool und um AC Mailand. Demnach hat der Serie-A-Klub sogar schon konkrete Verhandlungen mit dem FC Schalke 04 aufgenommen. Wie weit diese fortgeschritten sind, wird nicht gesagt. Klar scheint nur, dass auch der Klub von Jürgen Klopp ein Wörtchen mitreden will. Die Reds sind angeblich ein ernstzunehmender Konkurrent der Rossoneri.

Gute Erfahrungen hat Klopp mit Innenverteidigern aus Gelsenkirchen bereits gesammelt. 2016 holte der deutsche Kult-Coach Joel Matip vom FC Schalke 04 nach Liverpool, wo Matip bis heute aktiv ist.

Würde Schalke 04 Thiaw überhaupt abgeben?

Ob nun Mailand oder die Premier League: Sollte an den Gerüchten um das starke Interesse der beiden Spitzenklubs etwas dran sein und tatsächlich ein Winter-Transfer im Raum stehen, läuft die Zeit für einen Wechsel unaufhörlich herunter.

Am 31. Januar schließt das Transferfenster, bis dahin müsste der Deal abgewickelt werden.

Mit Blick auf den Aufstiegskampf um die Rückkehr in die Bundesliga ist es jedoch äußerst fraglich, ob der FC Schalke 04 den bis 2024 gebundenen Thiaw überhaupt abgeben würde.