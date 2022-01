Enthüllt: So viel muss Köln für Chabot zahlen

Luigi Canu via www.imago-images.de

Julian Chabot ist an den 1. FC Köln ausgeliehen

Der 1. FC Köln hat sich in der Innenverteidigung mit Julian Chabot verstärkt. Zunächst wechselt der Abwehrspieler auf Leihbasis vom italienischen Erstligisten Sampdoria Genua an den Rhein. Doch offenbar könnte der Neuzugang auch langfristig beim Bundesligisten bleiben.

Mit Julian Chabot hat der 1. FC Köln einen Nachfolger für das jüngst abgewanderte Defensiv-Duo Rafael Czichos (Chicago Fire) und Jorge Meré (Club América) gefunden. Der 23-Jährige ist bis zum 30. Juni 2023 von Sampdoria Genua ausgeliehen. Wie der "kicker" berichtet, zahlen die Rheinländer für Chabot eine Gebühr von rund 300.000 Euro.

Sollte der gebürtige Hanauer eine bestimmte Anzahl von Pflichtspielen für den 1. FC Köln absolvieren, greift demnach eine Kaufverpflichtung in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Eine konkrete Zahl von Begegnungen nennt das Fachmagazin nicht.

Doch auch bei weniger Einsätzen könnten die Domstädter Chabot über 2023 hinaus an den Verein binden. Demnach haben der 1. FC Köln und Sampdoria Genua für diesen Fall eine Kaufoption vereinbart.

Julian Chabot will Chance beim 1. FC Köln nutzen

In der Serie A war Chabot zuletzt nur noch Rotationsspieler. Beim 1. FC Köln dürfte der ehemalige U21-Nationalspieler hingegen gleich gebraucht werden. "Jeder Junge, der wie ich in Deutschland groß geworden ist, träumt davon, irgendwann Bundesliga zu spielen. Deshalb wollte ich diese Chance unbedingt nutzen und freue mich auf meine neue Aufgabe in Köln", sagte Chabot nach seiner Verpflichtung auf den FC-Vereinskanälen.

Zudem fügte der Abwehrspieler an: "Die Erfahrungen, die ich in den letzten viereinhalb Jahren im Ausland gesammelt habe, werden mir mit Sicherheit helfen. Ich bin dankbar für diese Zeit, möchte beim FC jetzt den nächsten Schritt gehen und mich in der Bundesliga beweisen."

Bereits im kommenden Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (5. Februar) könnte Julian Chabot erstmals für den 1. FC Köln auflaufen.