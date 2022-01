Zakaria-Wechsel zu Juve vor dem Abschluss

Revierfoto via www.imago-images.de

Spielt wohl bald für Juve: Denis Zakaria

Der Transfer von Denis Zakaria zu Juventus Turin soll kurz vor dem Abschluss stehen. Mehrere italienische Medien berichten übereinstimmend von einer Einigung.

Sowohl die "Gazetta dello Sport" als auch der italienische Ableger der "Goal" berichten, dass sich Juventus Turin mit Borussia Mönchengladbach auf einen Transfer von Denis Zakaria geeinigt hat. Der Schweizer soll noch am Sonntag in Italien eintreffen und dann am Montag den Medizincheck absolvieren.

Laut der Tageszeitung überweisen die "Bianconeri" fünf Millionen Euro für den 25-jährigen Defensivspezialisten sofort und drei weitere Millionen Euro könnten in Form von Boni folgen.

Zunächst hieß es, der Bundesligist fordere sieben Millionen Euro für die Dienste des Mittelfeldspielers, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Beim italienischen Topklub soll Zakaria einen Vertrag bis 2026 unterschreiben.

Zakaria: FC Bayern und BVB gehen leer aus

Damit könnte zeitnah das Ende einer langanhaltenden Transfersaga kommen. Gladbach hoffte lange darauf, dass sich der Spieler doch noch für eine Vertragsverlängerung entscheiden könnte.

Aus der Bundesliga waren sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund an einer Verpflichtung des Schweizer Nationalspielers interessiert, doch beide Klubs zogen einen Transfer im Januar nicht in Betracht. Viel lieber hätten der Rekordmeister und der BVB einen ablösefreien Wechsel im Sommer vollzogen, doch daraus wird jetzt offenbar nichts mehr.

Noch am Sonntagvormittag erklärte Gladbach Vizepräsident Rainer Bonhof, dass sich Juventus noch nicht gemeldet habe. "Wir haben im Prinzip nichts in der Hand. Daher können wir auch nichts bestätigen und nichts verneinen", teilte der 69-Jährige im "Sport1"-Doppelpass mit. Im Laufe des Tages hat die "Alte Dame" wohl doch noch die Transferaktivitäten intensiviert.