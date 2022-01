Verlässt US-Talent den FC Bayern schon sofort?

Sven Leifer via www.imago-images.de

Taylor Booth könnte den FC Bayern doch schon eher verlassen

Am zurückliegenden Sonntag gab der FC Bayern München bekannt, seinen Youngster Taylor Booth im kommenden Sommer in Richtung niederländische Eredivisie ziehen zu lassen. Beim FC Utrecht unterschrieb der US-Boy einen langfristigen Vertrag bis 2025. Jetzt kommt in die Personalie noch einmal Bewegung.

Wie es in einem jüngsten "Sky"-Bericht heißt, will Utrecht den 20-Jährigen nicht erst zur neuen Saison ablösefrei aus München verpflichten, sondern noch in diesem Januar.

Der Mittelfeldspieler soll den Tabellensiebten der Eredivisie umgehend im Kampf um die Europapokal-Plätze in den Niederlanden unterstützen und sofort zum Team von Ex-BVB-Keeper Eric Oelschlägel wechseln, heißt es weiter.

Der FC Bayern könnte in diesem Fall noch eine Ablösesumme für Booth erzielen. Diese soll dem Vernehmen eine mittlere sechsstellige Summe ausmachen. Über die genaue Höhe des Angebots aus Utrecht, welches bei den Bayern eingegangen sein soll, haben die beiden Klubs aber wohl Stillschweigen vereinbart.

Der FC Utrecht habe noch einen gewissen Transfer-Spielraum, nachdem der Klub den Verteidiger Denso Kasius für rund 3,5 Millionen Euro in Richtung FC Bologna nach Italien verkauft hat.

Booth mit 15 Einsätzen für den FC Bayern II

Taylor Booth selbst soll einem sofortigen Wechsel in die Niederlande übrigens offen gegenüber stehen. Nachdem es bisher beim FC Bayern nicht mit einem Bundesliga-Debüt geklappt hat, will er sich nun offenbar in der Eredivisie die ersten Sporen in einer nationalen Top-Liga verdienen.

Bei den Münchnern wurde Booth bis dato überwiegend in der zweiten Mannschaft eingesetzt, die in der Regionalliga Bayern auf Punktejagd geht. In der laufenden Spielzeit stand er dort 15 Mal in der Startelf und erzielte einen Treffer.

Der FC Utrecht strebt in der laufenden Saison den Einzug in das internationale Geschäft an, rangiert derzeit auf einem Conference-League-Quali-Platz.