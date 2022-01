Bürki-Wechsel in die Ligue 1 offenbar vom Tisch

RHR-FOTO/Dennis Ewert via www.imago-images.de

Verlässt Roman Bürki den BVB noch in diesem Transferfenster?

Borussia Dortmund bleibt offenbar auf Roman Bürki sitzen. Am letzten Tag der Winter-Transferphase war sich der BVB wohl bereits mit einem Abnehmer einig, doch ein Deal soll mittlerweile vom Tisch sein.

Nachdem bereits der kolportierte Wechsel von Roman Bürki vom BVB zu Galatasaray platzte, ist nun offenbar auch die Chance auf einen Transfer des degradierten Ex-Stammkeepers in die Ligue 1 gescheitert. Laut "Blick"-Reporter Andreas Böni wird der BVB-Keeper nicht zum FC Lorient in die Ligue 1 wechseln. Zuvor hatten mehrere Medien über eine mögliche Leihe berichtet.

So meldeten "The Athletic" sowie die gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten" das Interesse der Franzosen, eine Anfrage liege dem BVB vor, hieß es. Zudem soll es am Montag ein Gespräch zwischen Bürki und Sportdirektor Michael Zorc am Trainingsgelände der Borussia in Dortmund-Brackel gegeben haben.

Das Blatt schrieb allerdings von einem "Wettlauf gegen die Zeit", da das Transferfenster in Frankreich um 23:59 Uhr schließt. Laut "Sky" hatten sich der BVB und FC Lorient bereits über eine Leihe geeinigt. Somit lag der Ball beim Torhüter, denn beim französischen Erstligisten hätte der Schweizer wohl weniger Geld verdient als beim BVB (rund fünf Millionen Euro).

Letztlich sei alles "zu kurzfristig für eine vernünftige Entscheidung" gewesen, schreibt "Blick"-Journalist Böni.

FC Lorient gar nicht an Roman Bürki interressiert?

Eine gänzlich anderslautende Meldung kursiert derweil im Süden Europas. Die portugiesische Zeitung "Record" berichtet, dass Lorient sich um Benfica-Ersatzkeeper Hèlton bemühen will. Beim Brasilianer ist zunächst ein Leihgeschäft bis zum Saisonende im Gespräch.

Bestätigt ist bisher allerdings, dass sich Lorient nach einem neuen Torhüter umsieht. Die lokale Tageszeitung "Le Télégramme" schreibt von einer Degradierung vom bisherigen Stammkeeper Paul Nardi und behauptet, der Klub suche für die Rückrunde dringend Ersatz. Wer den Zuschlag letztlich erhält, sei aber noch offen.

Bleibt der BVB erneut auf Bürki sitzen?

Durch die neusten Entwicklungen bleibt der BVB wohl erneut auf Bürki sitzen. Am Wochenende wurde sein vermeintlicher Wechsel zu Galatasaray schon als nahezu perfekt vermeldet.

Von Gesprächen und Verhandlungen war in türkischen und deutschen Medien die Rede. Am Ende aber kam der Transfer nicht zustande.