Gladbach offenbar vor Verpflichtung von Zakaria-Erben

Angelo Fulgini wechselt wohl zu Gladbach

Um die sportliche Talfahrt in den kommenden Wochen zu stoppen, schlägt Borussia Mönchengladbach offenbar noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Nach einer neusten Meldung holt sich der Traditionsverein einen neuen Spieler für das Mittelfeld.

So berichtet die französische Sportzeitung "L'Équipe", dass Gladbach kurz vor der Verpflichtung von Angelo Fulgini steht.

Demzufolge fehlte der 25-Jährige bereits im Training des SCO Angers, um vor dem geplanten Wechsel kein Verletzungsrisiko mehr einzugehen. In den kommenden Stunden soll der zentrale Mittelfeldspieler schließlich einen Vertrag am Niederrhein unterzeichnen. Das Transferfenster schließt in Deutschland am Montag um 18 Uhr.

Neben Gladbach soll auch der FC Sevilla um die Dienste des Franzosen geworben haben. Allerdings wollte der spanische Erstligist wohl bis zum Sommer mit einem Transfer warten. Die Fohlen scheinen den Plänen der Andalusier nun zuvorzukommen.

Muss Gladbach eine einstellige Millionensumme zahlen?

"Foot Mercato" hatte bereits in der vergangenen Woche über Gladbacher Avancen berichtet. Dabei schrieb das Portal von einer möglichen Ablöse im hohen einstelligen Millionenbereich.

Fulgini steht in Angers eigentlich noch bis 2023 unter Vertrag. In der laufenden Saison hat der ehemalige U21-Nationalspieler bereits 21 Partien in der Ligue 1 absolviert, dabei gelangen ihm drei Tore sowie zwei Vorlagen. In Gladbach soll Fulgini den Schweizer Denis Zakaria ersetzen. Der 25-Jährige steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Transfer zu Juventus Turin.

Fakt ist, dass die Borussia derzeit jede Hilfe benötigen kann. Mit 22 Punkten rangiert Gladbach momentan auf dem zwölften Platz der Bundesliga. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt jedoch nur drei Zähler. Fulgini soll wohl dazu beitragen, dass die Fohlen nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel geraten.