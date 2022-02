Bericht: Manchester City gibt im Haaland-Poker nicht auf

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Manchester City hofft auf eine Verpflichtung von BVB-Star Erling Haaland

Erling Haaland kann Borussia Dortmund am Saisonende vorzeitig verlassen. Der Angreifer liebäugelt angeblich mit einem Wechsel nach Spanien. Allerdings gibt Manchester City im Werben um den BVB-Star weiterhin nicht auf.

Erling Haaland muss in den kommenden Wochen eine Entscheidung bezüglich seiner sportlichen Zukunft treffen. Zwar besitzt der 21-Jährige bei den Schwarz-Gelben noch einen gültigen Vertrag bis 2024, durch eine Ausstiegsklausel darf der Norweger den BVB aber bereits im Sommer den Rücken zukehren.

Dass Haaland bei fast jedem europäischen Spitzenklub auf dem Wunschzettel steht, ist hinlänglich bekannt. In den vergangenen Wochen wurde immer wieder über einen Wechsel in die Primera División spekuliert. Real Madrid und der FC Barcelona sollen sich Medienberichten zufolge ein regelrechtes Wettbieten um den Torjäger liefern.

Laut "The Athletic" mischt aber auch Manchester City weiterhin im Haaland-Poker mit. Zwar sei dem englischen Meister bewusst, dass der BVB-Profi Real Madrid bevorzugt, dennoch wollen die Skyblues den Mittelstürmer in den kommenden Wochen noch von einem Wechsel in die Premier League überzeugen.

BVB hofft auf Haaland-Verbleib

Finanziell kann Manchester City locker mit Real Madrid sowie dem FC Barcelona mithalten. Schließlich muss der Klub von Trainer Pep Guardiola - im Gegensatz zu den spanischen Traditionsteams - dank der Milliarden aus Abu Dhabi nicht sparen. Außerdem sind die Citizens inzwischen Dauergast in der K.o.-Phase der Champions League.

Bei Borussia Dortmund muss Haaland in der Rückrunde hingegen mit der Europa League vorliebnehmen. Trotzdem hofft der BVB weiterhin darauf, seinen Leistungsträger doch noch von einem Verbleib überzeugen zu können. Noch hat sich Haaland nicht entschieden. Somit können Manchester City und Co. nach wie vor auf eine Zusage hoffen.