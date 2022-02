Rensing sieht Nübels Entscheidung für Bayern kritisch

Revierfoto via www.imago-images.de

Michael Rensing galt beim FC Bayern einst als Erbe von Oliver Kahn

Das gesteckte Ziel, Manuel Neuer beim FC Bayern Konkurrenz zu machen, hat Alexander Nübel seit seinem Wechsel zum Rekordmeister bislang nicht erreicht. Michael Rensing, einst der designierte Nachfolger von Oliver Kahn an der Isar, weiß genau, wie der Schlussmann sich fühlt.

"Manchmal geht es gut oder eben nicht, das weiß man vorher nie", urteilte der 37-Jährige im Gespräch mit dem "Beidfüßig Star Talk" von "wettbasis.com". Noch will Rensing den ehemaligen Schalker, der aktuell an die AS Monaco ausgeliehen ist, aber nicht abschreiben.

"Im Moment spielt Alexander Nübel, das ist das Wichtigste. Wenn er regelmäßig zum Einsatz kommt, macht er weiter Fortschritte. Das steht an erster Stelle", so Rensing.

Nübel hatte sich nach Ende seines Vertrages bei Schalke 04 im Sommer 2020 ablösefrei dem FC Bayern angeschlossen. An Manuel Neuer war für den jungen Schlussmann aber kein Vorbeikommen, sodass er im vergangenen Juli auf Leihbasis an die Côte d’Azur zog.

Kehrt Nübel dem FC Bayern bald den Rücken?

Rensing glaubt, dass der Schritt zum FC Bayern für Nübel zu früh kam. "Verstanden habe ich das damals auch nicht. Ich dachte, wenn er noch ein paar Jahre auf diesem Niveau spielt, im Amt als Kapitän auch in seiner Persönlichkeit reifen kann, dann macht er auch den nächsten Schritt. Wie viele Andere war ich dann aber schon sehr überrascht, als der Wechsel bekanntgegeben wurde", schilderte der Keeper, der zuletzt bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag stand, seine Eindrücke.

Aufgrund der schwierigen sportlichen Perspektive in München wurden unlängst sogar erste Stimmen laut, die schon von einem endgültigen Nübel-Abschied vom FC Bayern sprachen.

Rensing will seinem Kollegen indes keine derartigen Ratschläge geben: "Es gibt so viele unterschiedliche Wege. Was ich noch nie mochte war, wenn ein ehemaliger Fußballer irgendwem Ratschläge erteilen wollte. Jeder muss seine eigenen Entscheidungen treffen."

Dabei kann das Münchner Eigengewächs Nübels Situation bestens nachvollziehen. Als designierter Kahn-Nachfolger saß er einst selbst jahrelang auf der Bank, nur um dann in München doch keine echte Chance zu erhalten.