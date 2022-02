Medien: Lewandowski bereitet Bayern-Abschied vor

Armando Babani via www.imago-images.de

Verlässt Robert Lewandowski den FC Bayern?

Abgesehen von noch nicht erfolgten Vertragsgesprächen deutet derzeit nichts auf einen Abschied von Robert Lewandowski vom FC Bayern hin. Die spanische Zeitung "AS" behauptet aber trotzdem, dass der Pole den Rekordmeister verlassen will - und zwar schon in diesem Sommer.

Die Verantwortlichen des FC Bayern haben ihre Wertschätzung für Robert Lewandowski in den letzten Wochen regelmäßig zum Ausdruck gebracht. Zweifel an der Zukunft des Stürmers in München ließen Hasan Salihamidzic, Oliver Kahn und Herbert Hainer nie ernsthaft aufkommen. Das übernimmt dafür die spanische Sportzeitung "AS".

Das Blatt berichtet am Mittwoch, dass der Weltfußballer den deutschen Rekordmeister im Sommer unbedingt verlassen will. Sein Ziel: Real Madrid.

Der Pole halte sich weiterhin die Option offen, seine Laufbahn bei den Königlichen zu beenden, schreibt die Zeitung. Aus diesem Grund soll er seinen Anhang damit beauftragt haben, herauszufinden, ob ein Wechsel nach Spanien möglich ist, wenn sich die Madrilenen aus dem Poker um BVB-Star Erling Haaland - wie zuletzt berichtet - zurückziehen.

Lewandowski als Plan B zu Real Madrid?

Von namentlich nicht genannten, "gut informierten Quellen" will die "AS" gleichzeitig erfahren haben, dass der Name Lewandowski in den letzten Wochen bei den Real-Bossen zwar nicht direkt gefallen ist. Allerdings sollen die Verantwortlichen des spanischen Rekordmeister sich weiter die Option offenhalten, den Stürmer als Plan B zu holen, sollte der Haaland-Deal platzen.

Als Ablöse für Lewandowski ist eine Summe in Höhe von 30 bis 40 Millionen Euro im Gespräch. Da diese Summe unter seinem tatsächlichen Wert liegt, könnte ihn Real mit einem satten Gehalt ködern, spekuliert "AS".

Aktuell soll der Pole in München etwa so viel verdienen, wie Karim Benzema, David Alaba und Luka Modric in Madrid. Im Gegensatz zu den Münchnern haben die Königlichen allerdings noch großen Verhandlungsspielraum. Lewy könnte sein Salär in Madrid demnach aufbessern und in die Gehaltsdimensionen eines Gareth Bale oder Eden Hazard aufsteigen. Beide kassieren in Madrid ein Brutto-Gehalt von weit über 30 Millionen Euro.